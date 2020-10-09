Девушка поделилась неожиданным способом сделать свои ресницы похожими на накладные

Задумывались ли вы о том, как женщины добиваются пышности ресниц, не прибегая к наращиванию или приклеиванию накладных пучков. Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, одна из пользовательниц социальной сети TikTok поделилась своим секретным бьютихаком, но для этого придется немного поднапрячься.

Юзер по имени Кейтлин поделилась видео, в котором наглядно продемонстрировала свою технику, благодаря которой ее ресницы выглядят невероятно длинными, объемными и выразительными. В ролике видно, что она наслаивает тушь, не обращая внимания на то, чтобы держать щеточку подальше от верхнего века, чтобы не испачкаться. По ее словам, так она может нанести на ресницы максимальное количество продукта и прокрасить их от самого основания до кончиков, что означает, что они достигнут предельной длины.