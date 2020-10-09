Девушка поделилась неожиданным способом сделать свои ресницы похожими на накладные
Задумывались ли вы о том, как женщины добиваются пышности ресниц, не прибегая к наращиванию или приклеиванию накладных пучков. Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, одна из пользовательниц социальной сети TikTok поделилась своим секретным бьютихаком, но для этого придется немного поднапрячься.
Юзер по имени Кейтлин поделилась видео, в котором наглядно продемонстрировала свою технику, благодаря которой ее ресницы выглядят невероятно длинными, объемными и выразительными. В ролике видно, что она наслаивает тушь, не обращая внимания на то, чтобы держать щеточку подальше от верхнего века, чтобы не испачкаться. По ее словам, так она может нанести на ресницы максимальное количество продукта и прокрасить их от самого основания до кончиков, что означает, что они достигнут предельной длины.
@spitcyyyy
YES I know I’m a lunatic and NO I don’t know how to put on my mascara normally ##mascara ##WhatsUpDocChallenge ##lashes ##PokemonGO♬ original sound - cailyn
Обратной стороной этого бьютихака стало то, что веки остаются сильно испачканными тушью, но и на этот случай у девушки есть прием, который поможет быстро исправить ситуацию – при помощи обычных ватных палочек. В видео она рекомендует: «Я не могу быть единственным психом в мире, кто делает так. Знаю, что это безумие, но мои ресницы будут выглядеть иначе, если я не сделаю этого и не накрашу ресницы вместе с веками. Да, это необычно, и все мои друзья смеются надо мной из-за этого, но такого эффекта я могу добиться, только проделав весь процесс от начала и до конца». Стоит отметить, что, если вы действительно хотите попробовать этот трюк, стоит сделать это до того, как вы накрасите веки тенями.
Видео моментально стало вирусным, в том числе и потому, что результат манипуляций Кейтлин просто поражает. Ролик набрал почти миллион лайков и тысячи восхищенных комментариев, в которых многие отметили, что тоже делают нечто подобное. «Наконец-то хоть кто-то это сказал! Все хвалят мои ресницы и их длину, клянусь, что только таким способом могу добиться такого эффекта», «Ура! Я нашла своих людей», – написали они. Некоторые пользователи также рекомендовали подкладывать какую-нибудь бумажку между веком и ресницами, чтобы пачкалась она, а не кожа.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!