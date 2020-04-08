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Девушка поделилась неожиданным способом, как легко сделать идеальные кудри

Американская блогерша Бри Хармон уложила волосы с помощью подручных средств и заявила, что у нее получились «лучшие кудри в жизни».

Молодая женщина поделилась своим бьютихаком в социальной сети TikTok, и, как написал британский онлайн-портал The Sun, ее видеоролик быстро стал вирусным и получил более миллиона просмотров.

Со словами «Это не шутка, пришло время раздеваться» молодая женщина взяла в руки пояс от халата и с его помощью сделала идеальную укладку. Для этого перед сном она разделила волосы по центру на две части и обмотала получившиеся широкие пряди вокруг этого куска ткани, а концы закрепила резинками. «Вам надо действовать так, будто вы плетете косу. Обматывайте волосы круговыми движениями, накручивая все большее количество прядей на ткань». Наутро Бри размотала пояс и продемонстрировала на камеру получившиеся кудри. По ее словам, она была в шоке от того, что увидела. «Мои волосы прямые, спать с поясом на голове не очень удобно, но эффект того стоит — это 10 из 10. Это лучшие кудри в моей жизни».

Подписчицы Хармон по достоинству оценили ее бьютихак и полученный результат: «Я в приятном шоке от того, как выглядят кудри», «Способ работает и с короткими волосами, только что моя подруга попробовала, и получилось просто великолепно», «Прическа смотрится потрясающе», — написали они. Некоторые из пользовательниц поинтересовались у девушки, есть ли какие-то дополнительные хитрости и нужно ли использовать укладочные средства. На что Бри ответила: «На самом деле этот эксперимент я провела на грязных волосах — я не мыла их два дня, но на них не было никаких продуктов для укладки. Единственное, что я сделала, — это немного смочила их обычной водой». Также блогерша порекомендовала не делать такую укладку на сильно мокрых волосах, потому что они могут не высохнуть за ночь, и добавила, что даже без лака для волос кудри продержались почти весь день, а с использованием фиксирующего средства результат сохранится еще дольше.

Фото: Instagram

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