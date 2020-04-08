Девушка поделилась неожиданным способом, как легко сделать идеальные кудри

Молодая женщина поделилась своим бьютихаком в социальной сети TikTok, и, как написал британский онлайн-портал The Sun, ее видеоролик быстро стал вирусным и получил более миллиона просмотров.

Со словами «Это не шутка, пришло время раздеваться» молодая женщина взяла в руки пояс от халата и с его помощью сделала идеальную укладку. Для этого перед сном она разделила волосы по центру на две части и обмотала получившиеся широкие пряди вокруг этого куска ткани, а концы закрепила резинками. «Вам надо действовать так, будто вы плетете косу. Обматывайте волосы круговыми движениями, накручивая все большее количество прядей на ткань». Наутро Бри размотала пояс и продемонстрировала на камеру получившиеся кудри. По ее словам, она была в шоке от того, что увидела. «Мои волосы прямые, спать с поясом на голове не очень удобно, но эффект того стоит — это 10 из 10. Это лучшие кудри в моей жизни».