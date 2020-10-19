Девушка подарила себе на 18-летие увеличение губ, как у Кайли, и осталась с заячьей губой
Как сообщает онлайн-портал The Sun, у Анны было много подруг, которые уже увеличили губы, потому она и не подозревала, что ее могут ждать какие-то осложнения на пути к красоте. Однако контурная пластика обернулась для нее настоящим кошмаром. Девушка обожала Кайли Дженнер, ей нравилась косметика звезды, но ей казалось, что она не может пользоваться ее помадами, так как это привлечет внимание к ее тонким губам. Тогда через социальные сети она нашла косметолога, который пообещал ей сделать рот не хуже, чем у любимой знаменитости, и записалась к нему на прием. Это было решение, о котором Анна жалеет до сих пор.
Фото: facebook Anna Russell
После процедуры девушка осталась с асимметричными, неровными губами, которые были мало похожи на те, что сделала себе Кайли, и комками «неизвестного» наполнителя, которые мигрировали по ее лицу. Специалист уверяла, что это лишь результат отека, который постепенно спадет. Однако и спустя 2 недели, болезненные ощущения не ушли, а губа стала выглядеть заячьей. Врач сказала, что поправить форму до идеальной будет легко, надо лишь прийти на коррекцию, но после повторного визита стало только хуже: «Все пошло не так. Мои губы стали совершенно ужасными, да еще и покрытыми синяками», – говорит Анна и признается, что плакала от боли каждый день.
Британка обратилась за помощью к другому специалисту, который сказал ей, что шрам останется навсегда, так как ей ввели вместо филлера «какое-то неизвестное вещество», которое вряд ли растворится, как наполнители на основе гиалуроновой кислоты. «Я ненавидела свое лицо. Филлеры просто убили мою уверенность в себе», – пояснила девушка. – Доктор сказал, что я испортила губы. А ведь они и так были источником моей неуверенности в себе, так как казались мне слишком тонкими». Анна проходила с изуродованными губами 2 года и только в 20 лет смогла найти врача, который растворил ей филлеры и привел лицо в порядок.
Фото: Instagram, Facebook
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