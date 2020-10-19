Девушка подарила себе на 18-летие увеличение губ, как у Кайли, и осталась с заячьей губой

Британка обратилась за помощью к другому специалисту, который сказал ей, что шрам останется навсегда, так как ей ввели вместо филлера «какое-то неизвестное вещество», которое вряд ли растворится, как наполнители на основе гиалуроновой кислоты. «Я ненавидела свое лицо. Филлеры просто убили мою уверенность в себе», – пояснила девушка. – Доктор сказал, что я испортила губы. А ведь они и так были источником моей неуверенности в себе, так как казались мне слишком тонкими». Анна проходила с изуродованными губами 2 года и только в 20 лет смогла найти врача, который растворил ей филлеры и привел лицо в порядок.

Фото: Instagram, Facebook

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