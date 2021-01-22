Девушка побрилась налысо, чтобы стать счастливой

«В старшей школе я распыляла над головой тонны лака для волос, чтобы скрыть проплешины. Я также много тратила на шампуни и кондиционеры глубокого действия. Пробовала несколько разных кремов, мазей и домашних средств. Стероиды не помогли мне», - вспоминает Хлоя.

Физический недостаток сильно влиял на психическое здоровье. «Я чувствовала себя очень подавленной эмоционально. В колледже было трудно преодолеть страх рассказывать новым людям о своей алопеции. Всегда приходило время признаться, что на моей голове парик. В возрасте 19 лет мне приходилось рассказывать людям об облысении», - вспоминает она.

В мае 2020 года девушка впервые решила поделиться историей своего заболевания в социальной сети. «Поддержка и любовь, которую я получила, были абсолютно ошеломляющими. Я так боялась, что потеряю друзей, или что знакомые будут говорить обо мне за спиной, осуждать, но ничего этого не случилось», - уточнила Хлоя.

В сентябре после очередного выпавшего пучка волос она решила навсегда избавиться от своей проблемы и побрилась налысо. «Я была на седьмом небе от эйфории, с ощущением, что я наконец счастлива и довольна тем, кем я являюсь. Мой лучший совет: никогда не стесняйтесь и любите себя. Вы заслуживаете уважения», - рекомендовала 26-летняя американка.