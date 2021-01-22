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Девушка побрилась налысо, чтобы стать счастливой

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Фото: instagram.com/chloebeaushannon

Американка Хлоя Томас, 14 лет боровшаяся с облысением, решила больше не скрывать свою проблему и побрила голову налысо, пишет Daily Star.

Жительница Луизианы потратила 730 фунтов стерлингов (почти 74 тысячи рублей), чтобы прятать свои залысины, прежде чем набралась смелости принять себя такой, какая она есть. Первую большую лысину размером с монету Хлоя заметила в возрасте 12 лет, из-за этого она сменила школу. Залысина увеличивалась, а подросток обратилась к дерматологу.

Врач диагностировал у нее очаговую алопецию, это состояние, при котором интенсивно выпадают волосы. Из-за недостатка внешности со временем девочка начала стесняться, возникла неуверенность в себе. Хлоя не могла завести друзей, а сверстники часто за спиной смеялись над внешностью. Она часами пыталась скрыть просвечивающие участки прически, собирала волосы в пучки и использовала наращивание. Девушка пила витамины и добавки, а также колола стероидные инъекции для ускорения роста шевелюры.

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Фото: instagram.com/chloebeaushannon

«В старшей школе я распыляла над головой тонны лака для волос, чтобы скрыть проплешины. Я также много тратила на шампуни и кондиционеры глубокого действия. Пробовала несколько разных кремов, мазей и домашних средств. Стероиды не помогли мне», - вспоминает Хлоя.

Физический недостаток сильно влиял на психическое здоровье. «Я чувствовала себя очень подавленной эмоционально. В колледже было трудно преодолеть страх рассказывать новым людям о своей алопеции. Всегда приходило время признаться, что на моей голове парик. В возрасте 19 лет мне приходилось рассказывать людям об облысении», - вспоминает она.

В мае 2020 года девушка впервые решила поделиться историей своего заболевания в социальной сети. «Поддержка и любовь, которую я получила, были абсолютно ошеломляющими. Я так боялась, что потеряю друзей, или что знакомые будут говорить обо мне за спиной, осуждать, но ничего этого не случилось», - уточнила Хлоя.

В сентябре после очередного выпавшего пучка волос она решила навсегда избавиться от своей проблемы и побрилась налысо. «Я была на седьмом небе от эйфории, с ощущением, что я наконец счастлива и довольна тем, кем я являюсь. Мой лучший совет: никогда не стесняйтесь и любите себя. Вы заслуживаете уважения», - рекомендовала 26-летняя американка.

Фото: Instagram/@chloebeaushannon

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