Девушка побрилась налысо, чтобы стать счастливой
Фото: instagram.com/chloebeaushannon
Жительница Луизианы потратила 730 фунтов стерлингов (почти 74 тысячи рублей), чтобы прятать свои залысины, прежде чем набралась смелости принять себя такой, какая она есть. Первую большую лысину размером с монету Хлоя заметила в возрасте 12 лет, из-за этого она сменила школу. Залысина увеличивалась, а подросток обратилась к дерматологу.
Врач диагностировал у нее очаговую алопецию, это состояние, при котором интенсивно выпадают волосы. Из-за недостатка внешности со временем девочка начала стесняться, возникла неуверенность в себе. Хлоя не могла завести друзей, а сверстники часто за спиной смеялись над внешностью. Она часами пыталась скрыть просвечивающие участки прически, собирала волосы в пучки и использовала наращивание. Девушка пила витамины и добавки, а также колола стероидные инъекции для ускорения роста шевелюры.
Фото: instagram.com/chloebeaushannon
«В старшей школе я распыляла над головой тонны лака для волос, чтобы скрыть проплешины. Я также много тратила на шампуни и кондиционеры глубокого действия. Пробовала несколько разных кремов, мазей и домашних средств. Стероиды не помогли мне», - вспоминает Хлоя.
Физический недостаток сильно влиял на психическое здоровье. «Я чувствовала себя очень подавленной эмоционально. В колледже было трудно преодолеть страх рассказывать новым людям о своей алопеции. Всегда приходило время признаться, что на моей голове парик. В возрасте 19 лет мне приходилось рассказывать людям об облысении», - вспоминает она.
В мае 2020 года девушка впервые решила поделиться историей своего заболевания в социальной сети. «Поддержка и любовь, которую я получила, были абсолютно ошеломляющими. Я так боялась, что потеряю друзей, или что знакомые будут говорить обо мне за спиной, осуждать, но ничего этого не случилось», - уточнила Хлоя.
В сентябре после очередного выпавшего пучка волос она решила навсегда избавиться от своей проблемы и побрилась налысо. «Я была на седьмом небе от эйфории, с ощущением, что я наконец счастлива и довольна тем, кем я являюсь. Мой лучший совет: никогда не стесняйтесь и любите себя. Вы заслуживаете уважения», - рекомендовала 26-летняя американка.
Фото: Instagram/@chloebeaushannon
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