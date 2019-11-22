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Девушка переусердствовала с автозагаром и стала похожа на «пережаренные чипсы»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: facebook

Молодая визажистка из Лондона Эллена Брайс воспользоваться автозагаром в спрее, чтобы вернуть коже летнее сияние и отдохнувший вид, однако перестаралась и на две недели стала оранжевой, как мексиканские чипсы начос.

Эллена сообщила британскому онлайн-таблоиду The Sun, что испытывала чувство неловкости от того, что ее кожа очень бледная. Потому с радостью воспользовалась советом друзей воспользоваться автозагаром. Однако перед покупкой девушка не стала тщательно изучать, как выбрать подходящее средство, и просто воспользовалась рекомендацией друзей, которые предложили ей взять спрей самого насыщенного оттенка.

Придя домой, Эллена изучила инструкцию и нанесла средство на лицо и тело, однако вместо золотистого оттенка кожа стала ярко-оранжевой. «Я не знала, смеяться мне или плакать. Результат выглядел просто отвратительно: по всему лицу появились коричневые точки и разводы, а сама кожа стала оранжевого цвета. Я буквально превратилась в ходячий начос», – посетовала девушка. Чтобы хотя бы снизить интенсивность рыжины, Брайс пыталась тереться скрабами, чтобы отшелушить ороговевший слой кожи, но все было безуспешно – автозагар окончательно смылся только через две недели.

После произошедшего Эллена безапелляционно заявила, что больше никогда не будет использовать автозагар, чтобы «притвориться загорелой»: «Я лучше буду восхищаться своей знаменитой британской бледность, чем выглядеть так смешно и нелепо!»

Фото: facebook

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