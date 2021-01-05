Девушка отказалась от лечения экземы стероидами и на месяц оказалась прикована к постели
Как сообщает онлайн-издание The Sun, Люси в детстве страдала от легкой формы экземы, и это ее не беспокоило, однако к 18 годам заболевание усилилось, поэтому врач прописал ей стероидный крем. Средство помогло успокоить кожу, но лишь на короткое время, а затем произошел рецидив. Специалист был вынужден прописать ей более сильную мазь, а в 2011 году ей и вовсе пришлось перейти на прием оральных стероидов, которые помогли очистить кожу полностью.
Однако целебный эффект препаратов сохранялся только до тех пор, пока Люси принимала их. Как только она закончила курс, все симптомы вернулись и состояние кожи стало даже хуже, чем когда-либо до этого: огромные красные, зудящие и шелушащиеся пятна распространились по всему лицу и телу. Ей было так плохо, что в 2018 и 2019 годах девушку даже госпитализировали, но каждый раз все лечение заключалось лишь в увеличении дозы стероидов, причем как местных, так и для приема внутрь. К сожалению, австралийка не задумывалась о том, какие потенциальные риски несет в себе постоянное использование таких средств.
В 2020 году Люси нашла в социальных сетях людей, которые столкнулись со схожей проблемой, возникающей всякий раз при прекращении использования лекарств. Дерматологи даже диагностировали им синдром отмены местных стероидов, который вызывает жжение, покалывание, ярко-красную кожу — это характерный побочный эффект, который проявляется у всех, кто длительное время лечится данной группой препаратов. Люси поняла, что ей стоит отказаться от них раз и навсегда. Чтобы справиться, в июне 2020 года она присоединилась к группе онлайн-поддержки. По ее словам, первый месяц абстиненции был просто ужасным. Девушка провела его прикованной к постели, а ее кожа сочилась, потрескалась и выглядела обожженной. Кроме того, она испытывала ужасную усталость и постоянный зуд. Процесс выздоровления был очень медленным, что сказалось на психике австралийки: она стала крайне застенчивой и предпочитала не выходить из дома из страха, что на нее будут пялиться. Семья очень поддерживала ее на всем пути к выздоровлению, сейчас она уже чувствует себя лучше, так как кожа на лице наконец зажила.
Фото: facebook Lucy McDermott
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