Девушка отказалась от лечения экземы стероидами и на месяц оказалась прикована к постели

Как сообщает онлайн-издание The Sun, Люси в детстве страдала от легкой формы экземы, и это ее не беспокоило, однако к 18 годам заболевание усилилось, поэтому врач прописал ей стероидный крем. Средство помогло успокоить кожу, но лишь на короткое время, а затем произошел рецидив. Специалист был вынужден прописать ей более сильную мазь, а в 2011 году ей и вовсе пришлось перейти на прием оральных стероидов, которые помогли очистить кожу полностью.

Однако целебный эффект препаратов сохранялся только до тех пор, пока Люси принимала их. Как только она закончила курс, все симптомы вернулись и состояние кожи стало даже хуже, чем когда-либо до этого: огромные красные, зудящие и шелушащиеся пятна распространились по всему лицу и телу. Ей было так плохо, что в 2018 и 2019 годах девушку даже госпитализировали, но каждый раз все лечение заключалось лишь в увеличении дозы стероидов, причем как местных, так и для приема внутрь. К сожалению, австралийка не задумывалась о том, какие потенциальные риски несет в себе постоянное использование таких средств.