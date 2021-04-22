Девушка отказалась избавляться от моноброви вопреки издевательствам

А в прошлом году девушка решила вновь отрастить монобровь. Сегодня Сидни 21 год и она перестала прятать свою изюминку. Акбар сказала: «Сейчас я на 100% уверена в себе и счастлива как никогда, потому что прошла путь любви к себе и стала довольна собой». В этом девушку поддерживал бойфренд.

Сидни Акбар в своем TikTok показывает свою естественную красоту, однако и там она подвергается оскорблениям. Но блогерша не обращает внимания на негативные комментарии и призывает девушек принимать себя.