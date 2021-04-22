Девушка отказалась избавляться от моноброви вопреки издевательствам
Сидни Акбар, жительница графства Беркшир (Англия), поделилась своей историей с изданием Daily Star.
Девушка выделялась в школе из-за необычной формы бровей и подвергалась унижениям со стороны одноклассников из-за того, что не похожа на них. В течение 10 лет она прятала свою особенность, выщипывала брови, чтобы быть как все. «Я пряталась за кем-то, кто на самом деле не был мной, я избавлялась о растительности на лице для удовольствия других людей, а не для себя», — объяснила Сидни.
А в прошлом году девушка решила вновь отрастить монобровь. Сегодня Сидни 21 год и она перестала прятать свою изюминку. Акбар сказала: «Сейчас я на 100% уверена в себе и счастлива как никогда, потому что прошла путь любви к себе и стала довольна собой». В этом девушку поддерживал бойфренд.
Сидни Акбар в своем TikTok показывает свою естественную красоту, однако и там она подвергается оскорблениям. Но блогерша не обращает внимания на негативные комментарии и призывает девушек принимать себя.
Фото: Instagram.com
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