Девушка от скуки при помощи автозагара сделала себя полосатой – и прославилась в Сети
Чтобы справиться со скукой, находясь взаперти, люди занимаются совершенно разными вещами: делают генеральную уборку, смотрят кино, читают книги, стригут себя или же пробуют новые варианты макияжа, порой креативные и необычные. Но некоторые идут еще дальше.
Tiktok really has be doing shit like this 💀😂 Share it 😂Опубликовано Sharna Lakeland Воскресенье, 19 апреля 2020 г.
Например, Шарна Лейкленд, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, поделилась своим способом скоротать время на карантине в сообществе «Нация в изоляции» (Isolation Nation) и мгновенно прославилась. В видеоролике она, умирая от скуки, решила попробовать необычный способ нанесения автозагара. Сначала она обклеила себя полосками скотча, включая лицо. А затем на свободную от клейкой ленты кожу нанесла тонирующее средство. Ролик она сопроводила словами: «Оставаться дома для меня вредно!»
Ее видео мгновенно стало вирусным и собрало сотни комментариев и лайков: «Ты похожа на зебру», «Ты победительница изоляции», «Самый главный вопрос — отмоется ли это в ближайшее время или ты так и будешь ходить полосатой?», «Очень странно, зачем ты раскрасила себя таким образом...», «Ты действительно так загорела или это шутка?», «О, боже, что ты творишь?!» – написали многие из подписчиков, однако большинство из них заявили, что хоть ее раскрас и довольно «дурацкий», но все же выглядит блестяще.
Фото: facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!