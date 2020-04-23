Девушка от скуки при помощи автозагара сделала себя полосатой – и прославилась в Сети

Ее видео мгновенно стало вирусным и собрало сотни комментариев и лайков: «Ты похожа на зебру», «Ты победительница изоляции», «Самый главный вопрос — отмоется ли это в ближайшее время или ты так и будешь ходить полосатой?», «Очень странно, зачем ты раскрасила себя таким образом...», «Ты действительно так загорела или это шутка?», «О, боже, что ты творишь?!» – написали многие из подписчиков, однако большинство из них заявили, что хоть ее раскрас и довольно «дурацкий», но все же выглядит блестяще.

Фото: facebook

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