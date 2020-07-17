Девушка осталась с губами-«сосисками» после неудачной коррекции филлерами

Женщина связалась со своим косметологом, которая делала ей контурную пластику, чтобы спросить, что делать, но та заявила ей, что опухоль и синяки — это нормально, и посоветовала ей просто приложить лед. Только спустя месяц она почувствовала себя достаточно комфортно, чтобы снова выйти из дома и начать общаться с другими людьми, но даже в этом случае использовала много косметики, стараясь замаскировать неровности. К сожалению, и спустя пять месяцев Хлоя все еще была недовольна формой и размером верхней губы, которая так и осталась комковатой. Она обратилась в клинику с просьбой вернуть ей деньги, однако в возмещении средств ей отказали, но предложили провести повторную коррекцию бесплатно. Во второй раз реакция на филлер у нее была такой же. «Они переделали мне губы, но лучше не стало — они снова раздулись, стали еще более неровными. Морально мне было еще хуже, чем после первой процедуры, — пояснила она. — Я вообще не хотела выходить из дома, так сильно была смущена. Теперь я никому не советую повторять эту процедуру».

Фото: facebook Chloe McMahon

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