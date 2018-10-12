«Девушка-осень»: 42-летняя Екатерина Гусева восхитила фотографиями без макияжа

Поклонники восхищены внешним видом Екатерины, позирующей в венке из кленовых листьев: «Девушка-Осень！Класс», «Красотка!», «Вы такая настоящая и безумно красивая!!!», «Классная, натуральная, любима...», «Что за девчушка,что за девчушка.....», «Так мало сейчас осталось медийных женщин с естественными природными лицами. Тех, кто не боится и не стесняется себя. Тех, кто любит себя такой, какой создала ее мать-природа! Екатерина- вы редкая и ценная жемчужина», «Русская краса», «Лесная нимфа», «Вы такая красивая, как 15 лет назад в сериале Бригада, так и сейчас!», «Вы не меняетесь, все такая же юная», «Прекрасная!! С каждым годом все моложе))».

А вам нравится, как выглядит Екатерина Гусева?