logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Девушка-осень»: 42-летняя Екатерина Гусева восхитила фотографиями без макияжа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Екатерины Гусевой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса приняла участие в «осенней» фотосессии.

Глядя на Екатерину Гусеву сложно поверить, что ей исполнилось 42 года. Актриса с годами совершенно не меняется, а снимки, которыми она делится в социальных сетях, это только подтверждают. На днях звезда сериала «Бригада» приняла участие в «осенней» фотосессии, благо осень в столице радует теплом и солнечными деньками.

Поклонники восхищены внешним видом Екатерины, позирующей в венке из кленовых листьев: «Девушка-Осень！Класс», «Красотка!», «Вы такая настоящая и безумно красивая!!!», «Классная, натуральная, любима...», «Что за девчушка,что за девчушка.....», «Так мало сейчас осталось медийных женщин с естественными природными лицами. Тех, кто не боится и не стесняется себя. Тех, кто любит себя такой, какой создала ее мать-природа! Екатерина- вы редкая и ценная жемчужина», «Русская краса», «Лесная нимфа», «Вы такая красивая, как 15 лет назад в сериале Бригада, так и сейчас!», «Вы не меняетесь, все такая же юная», «Прекрасная!! С каждым годом все моложе))».

А вам нравится, как выглядит Екатерина Гусева?

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая