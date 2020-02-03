Девушка огромным родимым пятном на лице впервые пришла на работу без макияжа и поразилась реакции коллег
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Молодая женщина призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что родимое пятно появилось у нее вскоре после рождения, из-за чего она росла очень застенчивой. Во взрослом возрасте, чтобы скрыть его, Эми ежедневно наносила на кожу консилер и плотную тональную основу.
Однако в конце января британка начала проходить курс лазерного лечения в надежде уменьшить покраснение родинки. Однако врач-косметолог сразу предупредила ее, что в течение недели, пока не завершится реабилитация, она не сможет пользоваться косметикой, потому что обработанное лазером место опухнет и нужно будет время, чтобы кожа восстановилась. «У меня сильные комплексы из-за родимого пятна, потому я постоянно пользуюсь тональным кремом. И из-за того, что не смогу этого делать во время восстановления, я очень нервничала», — поделилась эмоциями девушка.
Коллеги узнали о переживаниях Эми из социальных сетей и решили оказать ей поддержку: они дружно тоже пришли на работу не накрашенные. Девушка была поражена и очень тронута их заботой: «Девочки знают, что у меня есть родинка, но я всегда ношу макияж на работу. И я не ожидала, что они сделают что-то подобное и была поражена их добротой. Девушки, с которыми я работаю, знают, какой стресс я испытывала в момент возвращения в офис после курса процедур, и мне очень ценна их забота», – удивленно пояснила она. После этого события Эми начала показывать свои фото с родинкой в социальной сети Instagram, чтобы поддержать других людей со схожей проблемой и повысить осведомленность о том, как можно скрыть родимое пятно при помощи макияжа. «Поступок коллег помог мне осознать, что мне не надо стыдиться пятна», — призналась девушка в заключение.
Фото: Instagram
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