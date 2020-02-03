Девушка огромным родимым пятном на лице впервые пришла на работу без макияжа и поразилась реакции коллег

Молодая женщина призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что родимое пятно появилось у нее вскоре после рождения, из-за чего она росла очень застенчивой. Во взрослом возрасте, чтобы скрыть его, Эми ежедневно наносила на кожу консилер и плотную тональную основу.

Однако в конце января британка начала проходить курс лазерного лечения в надежде уменьшить покраснение родинки. Однако врач-косметолог сразу предупредила ее, что в течение недели, пока не завершится реабилитация, она не сможет пользоваться косметикой, потому что обработанное лазером место опухнет и нужно будет время, чтобы кожа восстановилась. «У меня сильные комплексы из-за родимого пятна, потому я постоянно пользуюсь тональным кремом. И из-за того, что не смогу этого делать во время восстановления, я очень нервничала», — поделилась эмоциями девушка.