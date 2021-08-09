Девушка не смогла оплатить наращивание, и мастер просто отрезала ей ресницы
Мастер по наращиваю ресниц одного из салонов красоты Ирландии, а также пользовательница сети TikTok под ником lashesbyleenax поделилась видеороликом, в котором показала нездоровую реакцию на проблемы с оплатой своей клиентки. Дело в том, что по итогу оказанной услуги клиентка салона собиралась оплатить счет, однако банк без причины отклонил операцию, тогда мастер решила жестоко «наказать» девушку.
На кадрах отчетливо видно, как сотрудница салона красоты практически под корень отстригает ножницами наращенные волоски к тому же вместе с натуральными ресницами. «Пора заплатить, но ее операция не проходит», — подписала свое видео пользовательница сети, а также добавила хештеги, среди которых был #worstclient (самый худший клиент). На публикацию обратили внимание журналисты британского издания The Sun.
Жестокое видео стало вирусным и набрало четыре миллиона просмотров.
Фото: freepik.com
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