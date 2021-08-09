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Девушка не смогла оплатить наращивание, и мастер просто отрезала ей ресницы

Мастер по наращиваю ресниц одного из салонов красоты Ирландии, а также пользовательница сети TikTok под ником lashesbyleenax поделилась видеороликом, в котором показала нездоровую реакцию на проблемы с оплатой своей клиентки. Дело в том, что по итогу оказанной услуги клиентка салона собиралась оплатить счет, однако банк без причины отклонил операцию, тогда мастер решила жестоко «наказать» девушку.
Девушка не смогла оплатить наращивание, и мастер просто отрезала ей ресницы

На кадрах отчетливо видно, как сотрудница салона красоты практически под корень отстригает ножницами наращенные волоски к тому же вместе с натуральными ресницами. «Пора заплатить, но ее операция не проходит», — подписала свое видео пользовательница сети, а также добавила хештеги, среди которых был #worstclient (самый худший клиент). На публикацию обратили внимание журналисты британского издания The Sun.

Жестокое видео стало вирусным и набрало четыре миллиона просмотров.

Фото: freepik.com

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