Сегодня в 13:28

Девушка не смогла оплатить наращивание, и мастер просто отрезала ей ресницы

Мастер по наращиваю ресниц одного из салонов красоты Ирландии, а также пользовательница сети TikTok под ником lashesbyleenax поделилась видеороликом, в котором показала нездоровую реакцию на проблемы с оплатой своей клиентки. Дело в том, что по итогу оказанной услуги клиентка салона собиралась оплатить счет, однако банк без причины отклонил операцию, тогда мастер решила жестоко «наказать» девушку.