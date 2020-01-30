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Девушка, над которой из-за сколиоза издевались одноклассники, назло обидчикам стала успешной моделью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Американка Яслен Селементе, несмотря на сложности, сумела преодолеть свою болезнь, стала успешной Instagram-моделью и зарабатывает теперь 55 тысяч фунтов в год (больше 4,5 миллионов рублей по текущему курсу).

22-летняя звезда социальной сети Instagram, которая сегодня выглядит просто сногсшибательно, призналась американскому онлайн-порталу Daily Star, что не всегда была настолько уверена в собственной внешности. По словам Яслен, ей поставили диагноз «сколиоз» в средней школе из-за чего ей каждый день приходилось носить специальный корсет: «Это настолько повлияло на мою уверенность в себе, что я каждый день, даже в жару, носила огромную толстовку. Это убивало меня изнутри – я собственноручно изолировала себя от других – о моей болезни знали только двое близких друзей», – призналась она.

Девушка объясняет, что диагноз очень сильно повлиял на ее жизнь, она была очень напугана, что над ней будут смеяться и никому не решалась довериться, потому очень стеснялась переодеваться в спортивную форму в женской раздевалке, несмотря на то, что обожала заниматься физкультурой: «Спорт был моим любимым предметом в школе, но я не решалась показать свою спину незнакомцам, потому что они начинали издеваться». Носить корсет было очень сложно, но, по словам Яслен, оно того стоило – он отлично удерживал позвоночник на месте, не позволяя заболеванию прогрессировать, и со временем девушка полностью выздоровела без операции.

Когда Селенте перестала носить корсет, сразу же решила создать себе страничку в социальной сети Instagram, но сделала это не с целью заработка, а для себя: «У меня не было изначальной задачи стать блогером или зарабатывать на моделинге. Но меня нашел маленький бренд купальников и предложил поучаствовать в фотосессии, за которую бы заплатил купальниками». Девушка согласилась, подписала контракт, после чего ее страница стала набирать популярность.

Сейчас ее профиль насчитывает больше 1,3 миллионов подписчиков, и девушка активно монетизирует его, зарабатывая больше 55 тысяч фунтов в год. В планах у Яслен стать онлайн-коучем, создать свою программу, в которой будет рассказывать поклонникам о тренировках и вдохновлять своим примером других добиваться поставленных целей в зале.

Фото: Instagram

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