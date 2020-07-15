Девушка купила онлайн модный кроп-топ и осталась с ужасными ожогами на груди от него
Фото: facebook Adara Graham
Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка сама сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте. По ее утверждению, после ношения блузы на ее груди остались болезненные волдыри, которые появились из-за того, что железные кольца обожгли ее кожу. Адара призналась, что теперь ей, скорее всего, потребуется медицинское лечение, и предупредила других покупателей быть осторожнее. «Пожалуйста, будьте осторожны с покупкой топов с металлическими петлями. Это был мой первый раз, и петли выглядят так, словно они заржавели: они прожгли мою кожу, грудь начала пузыриться и доставлять сильную боль», – написала она.
Anyone buying from @OfficialPLT please be wary of buying tops with metal loops on them, this was my first time wearing it, and the metal loops look as if they have gone rusty and burnt through my skin causing my chest to blister and be in a lot of pain😕‼️ pic.twitter.com/e37qZmSp0i— 𝐀 𝐃 𝐀 𝐑 𝐀 𝐆 𝐑 𝐀 𝐇 𝐀 𝐌 (@adara_graham21) July 13, 2020
Свой рассказ Адара сопроводила фотографиями, на которых продемонстрировала сои травмы. Неожиданно для самого автора ее твит стал вирусным. Люди, шокированные ее ранами, стали делать перепосты, которых быстро набралось больше 30 тысяч, и поддерживать девушку в комментариях: «Боже! Надеюсь, что ты поправишься и получишь назад свои деньги, потому что это выглядит просто ужасно!», «Надеюсь, ты в порядке! Не могу представить ту боль, которую ты испытываешь», «Вот почему все металлические детали на предметах одежды должны быть проверены, не содержать никель и не вызывать коррозию», «Не хотела бы я быть на твоем месте прямо сейчас», – написали одни. Другие предположили, что, возможно, у Адары аллергическая реакция на никель и посоветовали обязательно посетить врача. Кстати, многие отметили, что данного бренда в последнее время заметно испортилось качество одежды.
Представители марки одежды извинились перед девушкой и обещали разобраться в ситуации. Сама же Грэм все же вынуждена была обратиться к доктору, который прописал ей антибиотики.
Фото: facebook Adara Graham
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