Девушка купила онлайн модный кроп-топ и осталась с ужасными ожогами на груди от него

Свой рассказ Адара сопроводила фотографиями, на которых продемонстрировала сои травмы. Неожиданно для самого автора ее твит стал вирусным. Люди, шокированные ее ранами, стали делать перепосты, которых быстро набралось больше 30 тысяч, и поддерживать девушку в комментариях: «Боже! Надеюсь, что ты поправишься и получишь назад свои деньги, потому что это выглядит просто ужасно!», «Надеюсь, ты в порядке! Не могу представить ту боль, которую ты испытываешь», «Вот почему все металлические детали на предметах одежды должны быть проверены, не содержать никель и не вызывать коррозию», «Не хотела бы я быть на твоем месте прямо сейчас», – написали одни. Другие предположили, что, возможно, у Адары аллергическая реакция на никель и посоветовали обязательно посетить врача. Кстати, многие отметили, что данного бренда в последнее время заметно испортилось качество одежды.

Представители марки одежды извинились перед девушкой и обещали разобраться в ситуации. Сама же Грэм все же вынуждена была обратиться к доктору, который прописал ей антибиотики.