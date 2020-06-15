Девушка, которую незнакомец назвал «отвратительной» из-за экземы, рассказала, как излечилась

Как передает британский онлайн-портал The Sun, экзема преследовала Эмили с рождения. Ее первое детское воспоминание связано с тем, что ее руки и ноги покрыты плотным слоем стероидного крема и перевязаны бинтами. Вспышки заболевания происходили каждые несколько месяцев: в течение нескольких недель кожа на руках британки становилась сухой, трескалась и воспалялась. Девушка признается, что очень благодарна своим одноклассникам, которые с удивительным пониманием относились к ее проблеме и не дразнили, несмотря на то, что периодически ее руки начинали кровоточить прямо на уроках. «Это было не просто больно, а чертовски неловко, – признается она. – Иногда другие дети начинали смеяться надо мной, из-за чего состояние кожи становилось только хуже».

В 18-летнем возрасте у Эмили была небольшая ремиссия, однако новый рецидив заболевания сопровождался еще и воспалением из-за инфекции, попавшей в ранку. Тогда врач впервые за долгое время прописал ей стероидный крем. «Я годами не использовала стероиды – в них не было необходимости, экзема начиналась и утихала сама. Но по совету врача и из-за инфекции я начала пользоваться кремом, но спустя несколько недель пожалела об этом, так как у меня появилась красная сыпь на лбу», – призналась девушка. Сначала девушка приняла эту реакцию за аллергию, но краснота начала распространяться по всему телу. Эмили начала принимать стероидные таблетки. Эмили объяснила, что такой сильной экземы у нее никогда не было – ее кожа стала равномерно ярко-розовой и горячей. Тогда она поняла, что это реакция на прием препаратов. Девушка решила больше не принимать их, но спустя несколько месяцев у нее развилась инфекция на ногах, кожа стала трескаться, зудеть и сочиться. В течение двух недель ноги раздулись так, что она не могла ходить. Врач, пришедший к пациентке на дом, взял у нее анализы, установил, что у нее стафилококковая инфекция бактериального происхождения.