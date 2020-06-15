Девушка, которую незнакомец назвал «отвратительной» из-за экземы, рассказала, как излечилась
Как передает британский онлайн-портал The Sun, экзема преследовала Эмили с рождения. Ее первое детское воспоминание связано с тем, что ее руки и ноги покрыты плотным слоем стероидного крема и перевязаны бинтами. Вспышки заболевания происходили каждые несколько месяцев: в течение нескольких недель кожа на руках британки становилась сухой, трескалась и воспалялась. Девушка признается, что очень благодарна своим одноклассникам, которые с удивительным пониманием относились к ее проблеме и не дразнили, несмотря на то, что периодически ее руки начинали кровоточить прямо на уроках. «Это было не просто больно, а чертовски неловко, – признается она. – Иногда другие дети начинали смеяться надо мной, из-за чего состояние кожи становилось только хуже».
В 18-летнем возрасте у Эмили была небольшая ремиссия, однако новый рецидив заболевания сопровождался еще и воспалением из-за инфекции, попавшей в ранку. Тогда врач впервые за долгое время прописал ей стероидный крем. «Я годами не использовала стероиды – в них не было необходимости, экзема начиналась и утихала сама. Но по совету врача и из-за инфекции я начала пользоваться кремом, но спустя несколько недель пожалела об этом, так как у меня появилась красная сыпь на лбу», – призналась девушка. Сначала девушка приняла эту реакцию за аллергию, но краснота начала распространяться по всему телу. Эмили начала принимать стероидные таблетки. Эмили объяснила, что такой сильной экземы у нее никогда не было – ее кожа стала равномерно ярко-розовой и горячей. Тогда она поняла, что это реакция на прием препаратов. Девушка решила больше не принимать их, но спустя несколько месяцев у нее развилась инфекция на ногах, кожа стала трескаться, зудеть и сочиться. В течение двух недель ноги раздулись так, что она не могла ходить. Врач, пришедший к пациентке на дом, взял у нее анализы, установил, что у нее стафилококковая инфекция бактериального происхождения.
Эмили вынуждена была уволиться с работы и пройти несколько курсов антибиотиков. Весь следующий год она провела лежа на диване, ожидая, когда ноги заживут. Спустя год девушка впервые вышла из дома, но ей было очень тяжело морально, так как ее кожа была ярко-алая, потрескавшаяся и шелушащаяся – дети на нее смотрели, но при этом ничего не говорили, в отличие от взрослых. Незнакомцы начали отпускать язвительные комментарии, а продавец в магазине и вовсе назвал ее отвратительной. Из-за этого уверенность женщины в себе пошатнулась, и она 2 года подряд практически не выходила из дома. Но в конце концов она решила взять себя в руки и нашла натуральное средство, которое облегчило ее состояние. Мама Эмили подарила ей 100% натуральный крем для лица, купленный в супермаркете, и девушка уже через 2 недели заметила, что состояние ее кожи заметно улучшилось. Она стала использовать его все время, в том числе и во время обострения экземы, и в итоге ее кожа полностью очистилась, а уверенность в себе восстановилась: «Я наконец-то обрела уверенность в себе и в том, что снова смогу начать жить своей жизнью. Сейчас я жалею лишь о том, что не могу вернуться в прошлое, чтобы больше не обращать внимания на то, что говорят и думают другие», – заключила Эмили.
Фото: facebook Emilie Dunn
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