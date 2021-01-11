Девушка, которую в детстве дразнили страшной, восхитила Сеть своей красотой

Как сообщает британский онлайн-портал the Sun, наши подростковые годы могут быть довольно тяжелыми, с бушующими гормонами и сомнительными стилевыми решениями в одежде, да и выглядели многие из нас в те годы не лучшим образом. Доказательством того стал видеоролик пользовательницы Брайяр Мэй, который она разместила в TikTok. В клипе она сначала выложила фото школьных лет и призналась, что ее травили и называли некрасивой и уродиной за то, что она носила рваную челку на волосах странного оттенка, неровные зубы и тонкие старомодные брови. Девушка даже боялась ходить в учебное заведение, чтобы не получить лишнюю порцию унижений.