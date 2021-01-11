Девушка, которую в детстве дразнили страшной, восхитила Сеть своей красотой
Как сообщает британский онлайн-портал the Sun, наши подростковые годы могут быть довольно тяжелыми, с бушующими гормонами и сомнительными стилевыми решениями в одежде, да и выглядели многие из нас в те годы не лучшим образом. Доказательством того стал видеоролик пользовательницы Брайяр Мэй, который она разместила в TikTok. В клипе она сначала выложила фото школьных лет и призналась, что ее травили и называли некрасивой и уродиной за то, что она носила рваную челку на волосах странного оттенка, неровные зубы и тонкие старомодные брови. Девушка даже боялась ходить в учебное заведение, чтобы не получить лишнюю порцию унижений.
Затем кадр со старым снимком сменился динамической картинкой, на которой Брайяр предстала с длинными густыми волосами натурального оттенка, сияющей здоровьем кожей, ровными белыми зубами и выразительными бровями – выглядела она просто потрясающе. Превращение из гадкого утенка с густой черной подводкой глаз и короткой стрижкой в изящную девушку с минимальным макияжем было просто разительным. Пользователи социальной сети остались в восторге от подобного преображения. «Боже! У меня отвисла челюсть! Великолепно!», «Вы вся светитесь!», «Я отказываюсь верить, что это один и тот же человек!!!» «Ты просто умница!», «Молодец, что не сдалась», – написали они.
Фото: @briar.l.may/TIKTOK
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