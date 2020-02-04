Девушка, которую бросил парень, потому что она «слишком толстая», назло ему похудела на 76 кг за год

Именно тогда Алида обнаружила, что ее размер влияет не только на ее психическое, но и на физическое здоровье: она не могла втиснуться в кресло самолета, ей был нужен удлинитель для ремня безопасности, пешие прогулки, даже короткие, давались с огромным трудом — болели суставы, а икры стирались до крови, в жару девушка ужасно потела. Но хуже всего были комментарии родных и просто знакомых: «Помимо моей собственной семьи, которая все время называла меня толстой, другие люди считали своим долгом отметить, что у меня симпатичное лицо для такой большой девочки, или отмечали, что я была бы очень красива, если бы не лишний вес. Из-за этого я постоянно ненавидела себя и не хотела жить. Я чувствовала, что никто и никогда не сможет меня полюбить».

В 20 лет девушка начала встречаться с парнем, а к 23 годам поняла, что хочет стать матерью, но врачи сказали, что из-за лишнего веса она не сможет забеременеть. Ее парень не выдержал такого испытания и бросил ее под предлогом, что она «слишком толстая». Мир Алиды рухнул, тогда она решила круто изменить все — в первую очередь похудеть и начать любить себя.

Девушка уменьшила желудок, села на вегетарианскую диету, начала потихоньку заниматься спортом, удалила образовавшуюся лишнюю кожу, это принесло свои плоды — всего за год в общей сложности она сбросила впечатляющие 76 килограммов. Алида признается, что так потрясающе, как сейчас, она не выглядела никогда, многие даже не сразу узнают ее. «За последние месяцы я потеряла больше друзей, чем за всю предыдущую жизнь. Когда я начала худеть и любить себя, я обрела здоровую самооценку и поняла, что многие пользуются мной и моими слабостями. Я начала говорить людям "нет" и заступаться за себя. Это многим не нравилось. Но меня это больше не волнует. Теперь я сильная и уверенная в себе».

Фото: vostock-photo, Instagram

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