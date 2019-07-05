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Девушка, которая не ест твердую пищу уже 97 дней, утверждает, что получает энергию из воздуха

Одра Бир заявляет, что ей больше не нужна твердая пища для того, чтобы жить, для получения энергии она просто дышит.

27-летняя девушка из Миннесоты делится подробностями своего образа жизни на своей страничке в социальной сети Instagram. Ее история заинтересовала американское онлайн-издание Fox News. По словам Одры, все началось с того, что она стала веганом. Этой системы питания девушка придерживалась 4 года, прежде чем открыла для себя около года назад дыхательные практики. Теперь она занимается ими 5 раз в неделю по 40 минут и утверждает, что они избавляют ее от чувства голода и тяги к твердой пище.

«Дыхательные практики помогают вам понять, кто вы есть и что вам на самом деле нужно или не нужно. Я никогда не собиралась отказываться от еды, я просто начала заниматься по 40 минут в день и примерно через 5 дней у меня исчезло желание есть твердую пищу, – заявляет Одра. – Сознательное дыхание позволяет очистить организм (таким способом можно вывести из организма до 70% токсинов) и восстановить физическое и эмоциональное состояние». Бир признается, что она уже 97 дней пьет соки, чаи и смузи.

Однако эксперты из области здравоохранения предостерегают об опасностях подобной философии, называя ее «опасной практикой, возможно, связанной с фундаментальным отсутствием понимания того, как работает организм».

Джой Стивенсон-Лоус, соавтор книги «Минералы – забытые питательные вещества», поясняет: «Есть шесть основных питательны веществ, которые нам необходимы, чтобы быть здоровыми. Нам нужна вода, белки, жиры, витамины, минералы и углеводы. Мы получаем их из продуктов, которые едим или пьем, и мы нуждаемся в их правильном балансе. А лишение вашего тела этих питательных веществ может привести к физическому и психическому дисбалансу и в конечном итоге – к смерти. Одра Бир утверждает, что овладев дыхательными техниками, она почувствовала, что ей больше не нужна пища, чтобы выжить, но это не так».

Эксперт уверена, что заявление девушки о том, что на соках, смузи и чаях она потеряла 7 килограммов и чувствует себя как никогда энергичной, возможно, и соответствует истине, но жидкие диеты назначаются только по медицинским показаниям и в лишь на ограниченный срок, например, после операции или какой-либо процедуры, но «получать все необходимые организму питательные вещества только из жидкой пищи невозможно, что, в свою очередь, может привести к их дефициту и серьезным проблемам со здоровьем, включая повреждение мышц и нервов».

По словам Стивенсон-Лоус, кислород важен для организма, он необходим клеткам для жизни, но питательные вещества не менее важны для их правильного функционирования, потому без еды рано или поздно прилив энергии сменится упадком, а здоровье ухудшится. В связи с этим эксперт предостерегает всех желающих похудеть от следования советам популярных Instagram-блогеров, гораздо правильнее будет обратиться за помощью к компетентному специалисту.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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