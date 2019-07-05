Девушка, которая не ест твердую пищу уже 97 дней, утверждает, что получает энергию из воздуха

27-летняя девушка из Миннесоты делится подробностями своего образа жизни на своей страничке в социальной сети Instagram. Ее история заинтересовала американское онлайн-издание Fox News. По словам Одры, все началось с того, что она стала веганом. Этой системы питания девушка придерживалась 4 года, прежде чем открыла для себя около года назад дыхательные практики. Теперь она занимается ими 5 раз в неделю по 40 минут и утверждает, что они избавляют ее от чувства голода и тяги к твердой пище.

«Дыхательные практики помогают вам понять, кто вы есть и что вам на самом деле нужно или не нужно. Я никогда не собиралась отказываться от еды, я просто начала заниматься по 40 минут в день и примерно через 5 дней у меня исчезло желание есть твердую пищу, – заявляет Одра. – Сознательное дыхание позволяет очистить организм (таким способом можно вывести из организма до 70% токсинов) и восстановить физическое и эмоциональное состояние». Бир признается, что она уже 97 дней пьет соки, чаи и смузи.