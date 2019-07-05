Девушка, которая не ест твердую пищу уже 97 дней, утверждает, что получает энергию из воздуха

27-летняя девушка из Миннесоты делится подробностями своего образа жизни на своей страничке в социальной сети Instagram. Ее история заинтересовала американское онлайн-издание Fox News. По словам Одры, все началось с того, что она стала веганом. Этой системы питания девушка придерживалась 4 года, прежде чем открыла для себя около года назад дыхательные практики. Теперь она занимается ими 5 раз в неделю по 40 минут и утверждает, что они избавляют ее от чувства голода и тяги к твердой пище.
«Дыхательные практики помогают вам понять, кто вы есть и что вам на самом деле нужно или не нужно. Я никогда не собиралась отказываться от еды, я просто начала заниматься по 40 минут в день и примерно через 5 дней у меня исчезло желание есть твердую пищу, – заявляет Одра. – Сознательное дыхание позволяет очистить организм (таким способом можно вывести из организма до 70% токсинов) и восстановить физическое и эмоциональное состояние». Бир признается, что она уже 97 дней пьет соки, чаи и смузи.
Однако эксперты из области здравоохранения предостерегают об опасностях подобной философии, называя ее «опасной практикой, возможно, связанной с фундаментальным отсутствием понимания того, как работает организм».
Джой Стивенсон-Лоус, соавтор книги «Минералы – забытые питательные вещества», поясняет: «Есть шесть основных питательны веществ, которые нам необходимы, чтобы быть здоровыми. Нам нужна вода, белки, жиры, витамины, минералы и углеводы. Мы получаем их из продуктов, которые едим или пьем, и мы нуждаемся в их правильном балансе. А лишение вашего тела этих питательных веществ может привести к физическому и психическому дисбалансу и в конечном итоге – к смерти. Одра Бир утверждает, что овладев дыхательными техниками, она почувствовала, что ей больше не нужна пища, чтобы выжить, но это не так».
Эксперт уверена, что заявление девушки о том, что на соках, смузи и чаях она потеряла 7 килограммов и чувствует себя как никогда энергичной, возможно, и соответствует истине, но жидкие диеты назначаются только по медицинским показаниям и в лишь на ограниченный срок, например, после операции или какой-либо процедуры, но «получать все необходимые организму питательные вещества только из жидкой пищи невозможно, что, в свою очередь, может привести к их дефициту и серьезным проблемам со здоровьем, включая повреждение мышц и нервов».
По словам Стивенсон-Лоус, кислород важен для организма, он необходим клеткам для жизни, но питательные вещества не менее важны для их правильного функционирования, потому без еды рано или поздно прилив энергии сменится упадком, а здоровье ухудшится. В связи с этим эксперт предостерегает всех желающих похудеть от следования советам популярных Instagram-блогеров, гораздо правильнее будет обратиться за помощью к компетентному специалисту.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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