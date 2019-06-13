Девушка хотела похвастаться обручальным кольцом, но испугала пользователей Сети своим маникюром

Розовый шеллак с золотым дизайном определенно выглядел красиво и стильно на ногтях, — но когда-то очень давно. На фото же неухоженные и сломанные ногти — полбеды, а вот сам лак, который почти сошел с ногтей, напугал десятки пользователей в Сети.

«Я не могу сосредоточиться на кольце, увидев эти ногти», «Обычно я не теряю дар речи, когда смотрю на такие фото, но… не в этот раз 100%», «Один ноготь отрос намного сильнее остальных, потому что он хочет сбежать от такого дорогого кольца?», — высказали свои эмоции обескураженные пользователи.

Ведь если посмотреть на роскошное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом, то можно предположить, что деньги у данной особы есть, поэтому люди не смогли объяснить, почему она себя так запустила. Некоторые из них решили, что эта фотография — результат обработки в фотошопе. Однако большая часть комментаторов все же склоняется к тому, что эта маленькая маникюрная трагедия — грустная реальность.