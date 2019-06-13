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Девушка хотела похвастаться обручальным кольцом, но испугала пользователей Сети своим маникюром

Некоторые особо впечатлительные люди в Интернете не поверили, что эта фотография настоящая.

Абсолютно все люди любят хвастаться своими талантами или приобретениями: весь мир уже привык к фотографиям девушек с огромными букетами цветов или парней, стоящими у своих новых шикарных машин. Кадры счастливых обладателей роскошных вещей заполонили ленты социальных сетей, и едва ли не каждый пользователь мечтает стать тем, кто вызовет больше всего восхищения у подписчиков и случайных зрителей.

Исключением не стала и будущая невеста, которая опубликовала на Facebook фотографию с обручальным кольцом: девушка решила поделиться своим счастьем и сообщить о скором замужестве. Однако, как сообщает британское издание The Mirror, дорогое кольцо осталось без внимания — взгляды приковал к себе маникюр невесты.

Фото: Facebook

Розовый шеллак с золотым дизайном определенно выглядел красиво и стильно на ногтях, — но когда-то очень давно. На фото же неухоженные и сломанные ногти — полбеды, а вот сам лак, который почти сошел с ногтей, напугал десятки пользователей в Сети.

«Я не могу сосредоточиться на кольце, увидев эти ногти», «Обычно я не теряю дар речи, когда смотрю на такие фото, но… не в этот раз 100%», «Один ноготь отрос намного сильнее остальных, потому что он хочет сбежать от такого дорогого кольца?», — высказали свои эмоции обескураженные пользователи.

Ведь если посмотреть на роскошное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом, то можно предположить, что деньги у данной особы есть, поэтому люди не смогли объяснить, почему она себя так запустила. Некоторые из них решили, что эта фотография — результат обработки в фотошопе. Однако большая часть комментаторов все же склоняется к тому, что эта маленькая маникюрная трагедия — грустная реальность.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Facebook, vostock-photo/shutterstock

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