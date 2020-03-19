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Девушка, избавившаяся от гигантской груди весом в 6 кг, рассказала о переменах в жизни

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23-летняя Сенетисиве Гининдза страдала от гигантомастии, из-за которой ее грудь выросла до огромного размера.

Девушка рассказала британскому онлайн-порталу The Sun, что до операции ее жизнь была похожа на бесконечный ад. Ее грудь давила на нее «физически и умственно»: ей пришлось полностью отказаться от бюстгальтеров, так как их лямки из-за тяжести бюста натирали кожу на плечах до кровавых волдырей, спина постоянно болела и ее постоянно осыпали непристойными предложениями.

«Мне было 15 лет, когда моя грудь за короткое время внезапно стала очень большой. Когда я начала носить бюстгальтер, это был размер D, но затем он стремительно изменился на I. Незнакомые люди считали, что имеют право прикасаться к моему телу без спроса и интересоваться, настоящий ли у меня бюст», – заявила девушка, добавив, что она всегда была хрупкого телосложения, с тонкой талией и узкими плечами, потому «эти гигантские арбузу не соответствовали моей фигуре». При спуске по лестнице или при ходьбе груди хлопали друг об друга, потому что были здоровыми и висящими, их постоянно приходилось поддерживать. Бегать было и вовсе невозможно.

Гигантский бюст заставил девушку чувствовать себя еще более неуверенно, когда она она начала встречаться с парнями: «Мне было очень неловко, я смущалась, потому что не знала, как отреагируют мужчины на то, как выглядит моя грудь. А во время секса они больно били меня по лицу» – говорит она. В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что Сенетисиве перестала выходить из дома, чтобы избежать повышенного внимания к себе. Но в конце 2019 года она поняла, что так продолжаться больше не может и решилась на операцию по уменьшению груди до размера С. Редукционная маммопластика длилась 4 часа, восстановление было очень тяжелым, но девушка признается, что это лучшее, что она сделала для себя за всю жизнь. «Я была в восторге и понимала, что теперь моя жизнь навсегда изменится к лучшему. Когда я смогла обхватить себя руками, то плакала как ребенок и постоянно повторяла врачам «большое спасибо», – пояснила она.

Теперь она может смело выходить из дома, заниматься спортом, чувствует невероятную легкость в теле и радуется, что ее фигура наконец стала пропорциональной. «У меня стало больше энергии и выносливости, ¬ поясняет она. – Я чувствую, что могу сделать все, что угодно. Да и одежду выбирать стало намного проще».

Фото: depositphotos

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