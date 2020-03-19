Девушка, избавившаяся от гигантской груди весом в 6 кг, рассказала о переменах в жизни

Гигантский бюст заставил девушку чувствовать себя еще более неуверенно, когда она она начала встречаться с парнями: «Мне было очень неловко, я смущалась, потому что не знала, как отреагируют мужчины на то, как выглядит моя грудь. А во время секса они больно били меня по лицу» – говорит она. В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что Сенетисиве перестала выходить из дома, чтобы избежать повышенного внимания к себе. Но в конце 2019 года она поняла, что так продолжаться больше не может и решилась на операцию по уменьшению груди до размера С. Редукционная маммопластика длилась 4 часа, восстановление было очень тяжелым, но девушка признается, что это лучшее, что она сделала для себя за всю жизнь. «Я была в восторге и понимала, что теперь моя жизнь навсегда изменится к лучшему. Когда я смогла обхватить себя руками, то плакала как ребенок и постоянно повторяла врачам «большое спасибо», – пояснила она.

Теперь она может смело выходить из дома, заниматься спортом, чувствует невероятную легкость в теле и радуется, что ее фигура наконец стала пропорциональной. «У меня стало больше энергии и выносливости, ¬ поясняет она. – Я чувствую, что могу сделать все, что угодно. Да и одежду выбирать стало намного проще».

Фото: depositphotos

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