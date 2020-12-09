Девушка годами редактировала свои фото для соцсетей и впала в депрессию
Девушка не может понять, как она теперь выглядит. По словам героини, она каждую неделю публиковала в Facebook многочисленные снимки. Ей подарили Macbook 2010 года накануне отъезда в университет, и он олицетворял свободу. Девушка активно редактировала свои селфи с помощью Photoshop-lite. Она также вела «бурную жизнь» в Instagram и Snapchat.
Девушка описывает свою привычку как хобби. По вечерам она брала с собой серебряный цифровой фотоаппарат и фотографировала друзей. Листая фото, она всегда замечала, насколько потело ее лицо во время танцев. Кроме того, Анне не нравились волосы и красные щеки.
'I found the pressure to perfect my pictures rose as I uploaded weekly photographs onto Facebook and my need for perfection became increased'— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) December 7, 2020
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«Стремление к совершенствованию моих фотографий росло. Мой палец зависал над кнопкой удаления изображений, которые мне не нравились, так я отправляла картинку за картинкой в корзину», — говорит она. Девушка «чистила» свое лицо на снимках, удаляя подростковые прыщи, «нанося» губную помаду, увеличивая насыщенность, пока глаза не заблестят нереальным оттенком синего.
Через некоторое время она пришла к выводу, что склонность обрабатывать все снимки привело к чувству неполноценности и депрессии. Анна решила принять себя. «Мои отредактированные фотографии создали стандарт, которого я никогда не могла достичь — ни тогда, ни сейчас. Они показывают мне лучшую версию меня. Мы не часто говорим о том, как редактирование может повлиять на личность», — говорит она. Теперь Самсон вносит в свои фото лишь небольшие изменения, стараясь поправить фон или цвет.
Фото: pexels.com
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