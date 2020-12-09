Девушка годами редактировала свои фото для соцсетей и впала в депрессию

Девушка не может понять, как она теперь выглядит. По словам героини, она каждую неделю публиковала в Facebook многочисленные снимки. Ей подарили Macbook 2010 года накануне отъезда в университет, и он олицетворял свободу. Девушка активно редактировала свои селфи с помощью Photoshop-lite. Она также вела «бурную жизнь» в Instagram и Snapchat.

Девушка описывает свою привычку как хобби. По вечерам она брала с собой серебряный цифровой фотоаппарат и фотографировала друзей. Листая фото, она всегда замечала, насколько потело ее лицо во время танцев. Кроме того, Анне не нравились волосы и красные щеки.