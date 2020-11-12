Девушка-двойник Одри Хепбёрн рассказала о плюсах и минусах разительного сходства со звездой

Британка добавляет, что ее регулярно спрашивают, не работает ли она двойником Одри или не является ли ее родственницей. «Мне не раз говорили, что я ее реинкарнация. Часто, когда я размещаю наши фотографии в одинаковых образах, люди не могут понять, кто из них она, а кто — я», — поясняет Ханна, добавляя, что когда-то она постила самые обычные селфи, но незнакомцы всегда хотели, чтобы она подчеркнула именно сходство с Хепбёрн. Девушке нравится быть популярной и получать множество комплиментов, однако она признается, что есть и негативная сторона этой медали. По ее словам, она часто получает критику со стороны людей зрелого возраста, которые выросли на фильмах актрисы. Они возмущаются тем, что Ханна стремится выдать себя за кого-то другого. Но британка старается не обращать на это внимания, потому что в повседневной жизни не стремится выглядеть, как Одри. «Обычно я ношу тяжелый макияж и скрываю, насколько я похожа на нее. Если бы я хотела быть ею, я бы могла, но я все же сама по себе, а копирование стиля — это лишь забавный косплей любимого человека, в личность которого можно на мгновение нарядиться», — объяснила она.

Фото: Globallookpress.com, Instagram

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