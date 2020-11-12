Девушка-двойник Одри Хепбёрн рассказала о плюсах и минусах разительного сходства со звездой
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Ханна тоже артистка, только работает она аниматором на детских праздниках. О том, что она невероятно похожа на Одри Хепбёрн, девушке сказали, когда ей было всего 15 лет. Тогда ее в шутку стали называть «Завтрак у звездного двойника». Сама британка долгое время не могла поверить, что родилась со столь узнаваемой внешностью, потому недоумевала, когда получала комментарии подобного толка и ловила на себе удивленные взгляды.
Фото: Globallookpress.com, Instagram
Однако со временем Бейкер осознала все преимущества данного сходства и стала сознательно копировать имидж Одри — ее макияж, прическу и стиль в одежде. Она также регулярно повторяет ее знаменитые образы, запечатленные на культовых снимках, фотографируется и выкладывает их в Сеть, благодаря чему собирает множество лайков и одобрительных комментариев. Ханна говорит: «У меня только ее лицо — это странное совпадение, которым наделила меня Вселенная. Я действительно была не уверена в собственной внешности в течение многих лет, однако сейчас меня сравнивают с одной из самых красивых женщин, которые когда-либо жили на планете. Это очень странный поворот судьбы».
Британка добавляет, что ее регулярно спрашивают, не работает ли она двойником Одри или не является ли ее родственницей. «Мне не раз говорили, что я ее реинкарнация. Часто, когда я размещаю наши фотографии в одинаковых образах, люди не могут понять, кто из них она, а кто — я», — поясняет Ханна, добавляя, что когда-то она постила самые обычные селфи, но незнакомцы всегда хотели, чтобы она подчеркнула именно сходство с Хепбёрн. Девушке нравится быть популярной и получать множество комплиментов, однако она признается, что есть и негативная сторона этой медали. По ее словам, она часто получает критику со стороны людей зрелого возраста, которые выросли на фильмах актрисы. Они возмущаются тем, что Ханна стремится выдать себя за кого-то другого. Но британка старается не обращать на это внимания, потому что в повседневной жизни не стремится выглядеть, как Одри. «Обычно я ношу тяжелый макияж и скрываю, насколько я похожа на нее. Если бы я хотела быть ею, я бы могла, но я все же сама по себе, а копирование стиля — это лишь забавный косплей любимого человека, в личность которого можно на мгновение нарядиться», — объяснила она.
Фото: Globallookpress.com, Instagram
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