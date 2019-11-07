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«Девушка-дракон» сделала татуировку на глазных яблоках и ослепла на 3 недели

24-летняя Эмбер Люк, уже потратившая на различные модификации собственного тела 26 тысяч долларов (больше 1,6 миллиона рублей по текущему курсу), решила сделать татуаж белков глаз, чтобы они приобрели голубой оттенок, и на целых три недели лишилась зрения.

Девушка, сама себя называющая белым драконом с голубыми глазами, рассказала австралийской версии онлайн-портала Daily Mail, что неустанно работает над тем, чтобы сделать свои тело и лицо совершенными в соответствии с ее представлениями о красоте: она уже увеличила грудь, изменила форму ушей и губ, а также набила больше 200 татуировок по всему телу.

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Фото: Instagram

И самой опасной, по признанию Эмбер, оказалась экстремальная татуировка на глазных яблоках, цель которой была окрасить белки глаз в ярко-синий цвет. Процедура длилась 40 минут, в течение которых она «побывала в аду». «Я даже не знаю, как описать то, что я пережила, — поделилась своими ощущениями австралийка. — Когда чернила попали в глазное яблоко, казалось, что тату-мастер начал втирать мне в глаза десяток осколков стекла».

Девушка утверждает, что это была крайне болезненная процедура, в течение которой ей сделали по четыре инъекции в каждый глаз. Люк утверждает, что, если процедура проводится по всем правилам, это полностью безопасно для зрения, однако татуировщик слишком глубоко вогнал иглу в глазное яблоко, из-за чего она практически на месяц ослепла.

Австралийка признается, что несмотря на чудовищные ощущения и страх, что зрение не вернется, она не намерена останавливаться и планирует к 2020 году полностью покрыть свое тело татуировками, но добавляет: «Больше никаких разрезаний языка и татуировок на глазных яблоках». Эмбер уверяет, что она все ближе к образу идеального человека, которым всегда мечтала стать: «Я ненавижу свою прежнюю внешность, но мне предстоит еще долгий путь трансформации. Я не беспокоюсь о том, как буду выглядеть в старости. Не думаю, что хоть кто-то будет выглядеть мило или привлекательно в 70 лет. Мое тело — единственное, что я заберу с собой в могилу». Однако мать девушки не разделяет ее восторга и признается, что заплакала, когда увидела слепые синие глаза дочери, на вопрос, зачем она это делает, зная, насколько это опасно, ответа от дочери так и не получила.

Фото: vostock-photo, Instagram

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