«Девушка-дракон» сделала татуировку на глазных яблоках и ослепла на 3 недели

И самой опасной, по признанию Эмбер, оказалась экстремальная татуировка на глазных яблоках, цель которой была окрасить белки глаз в ярко-синий цвет. Процедура длилась 40 минут, в течение которых она «побывала в аду». «Я даже не знаю, как описать то, что я пережила, — поделилась своими ощущениями австралийка. — Когда чернила попали в глазное яблоко, казалось, что тату-мастер начал втирать мне в глаза десяток осколков стекла».

Девушка утверждает, что это была крайне болезненная процедура, в течение которой ей сделали по четыре инъекции в каждый глаз. Люк утверждает, что, если процедура проводится по всем правилам, это полностью безопасно для зрения, однако татуировщик слишком глубоко вогнал иглу в глазное яблоко, из-за чего она практически на месяц ослепла.