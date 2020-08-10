Девушка, чье лицо покрывали ужасные прыщи, нашла недорогой способ очистить кожу за месяц
Фото: facebook Taylor Setterfield
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Тейлор из-за прыщей испытывала острое чувство «некрасивости» и «застенчивости». Причем в какой-то момент проблема стала настолько серьезной, что «почти каждый дюйм ее лица был покрыт темно-красными кистами». «У меня, как и у всех, появились прыщи в переходном возрасте. Однако они прошли в 16 лет, и моя кожа была безупречной, – призналась девушка. – К сожалению, они вернулись, когда я вступила в жестокие отношения – из-за стресса акне усилилось вдвое, и это была уже не та подростковая сыпь, что раньше», – пояснила она.
Тейлор утверждает, что дерматолог объяснил ей, что виной всему эмоциональный стресс, в котором она долгое время находилась, однако не рассказал, как именно решить проблему, что сделало девушку очень застенчивой, она даже не хотела лишний раз выходить из дома. Врачи и друзья рекомендовали ей разные продукты, которые помогали им, но ничто не помогало. «Я мечтала только об одном: чтобы моя кожа была безупречной, как у других. Ведь у меня был такой тщательный уход за ней каждое утро и вечер в течение многих лет, но при этом у меня были серьезные прыщи. Это несправедливо», – заявила она.
В 19 лет врач назначил ей серьезные рецептурные средства, принесшие лишь временное облегчение. Единственное реально работающее лекарство – раккутан – вызывало серьезные побочные эффекты, потому она не смогла завершить полный курс. Когда все было перепробовано, девушка в отчаянии наткнулась на сыворотку с наночастицами серебра, которая стоила совсем недорого, но при этом обещала чудодейственный эффект. Тейлор не ожидала от нее ничего особенного, но каково же было ее удивление, когда ее кожа очистилась всего через месяц после начала применения. «Сначала средство немного уменьшило покраснения и припухлость, – объяснила девушка, – а затем медленно, но верно исчезли глубокие болезненные шишки, остались только мелкие прыщики, которые в конце концов тоже ушли».
Фото: facebook Taylor Setterfield
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