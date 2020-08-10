Девушка, чье лицо покрывали ужасные прыщи, нашла недорогой способ очистить кожу за месяц

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Тейлор из-за прыщей испытывала острое чувство «некрасивости» и «застенчивости». Причем в какой-то момент проблема стала настолько серьезной, что «почти каждый дюйм ее лица был покрыт темно-красными кистами». «У меня, как и у всех, появились прыщи в переходном возрасте. Однако они прошли в 16 лет, и моя кожа была безупречной, – призналась девушка. – К сожалению, они вернулись, когда я вступила в жестокие отношения – из-за стресса акне усилилось вдвое, и это была уже не та подростковая сыпь, что раньше», – пояснила она.

Тейлор утверждает, что дерматолог объяснил ей, что виной всему эмоциональный стресс, в котором она долгое время находилась, однако не рассказал, как именно решить проблему, что сделало девушку очень застенчивой, она даже не хотела лишний раз выходить из дома. Врачи и друзья рекомендовали ей разные продукты, которые помогали им, но ничто не помогало. «Я мечтала только об одном: чтобы моя кожа была безупречной, как у других. Ведь у меня был такой тщательный уход за ней каждое утро и вечер в течение многих лет, но при этом у меня были серьезные прыщи. Это несправедливо», – заявила она.