Девушка была вынуждена выходить замуж в парике, после того как сестра-парикмахер испортила ей волосы
Незадолго до свадьбы американка по имени Милли захотела сделать наращивание отдельных прядей, чтобы ее собственные длинные волосы выглядели гуще. Тогда ее кузина, которая как раз обучается парикмахерскому искусству, предложила ей создать новый образ при помощи передовых технологий, которые будут держаться дольше и будут держаться и в течение всего медового месяца.
Конечно же, будущая новобрачная была в полном восторге от такой перспективы, однако стоимость процедуры в местном салоне оказалась очень дорогой, но тут на помощь вновь пришла ее кузина, которая не растерялась, нашла в Интернете все необходимое для наращивания и предложила Милли свои услуги всего за полцены. Чтобы сэкономить немного денег, невеста решила согласиться на такой эксперимент, тем более что она доверяла профессионализму двоюродной сестры.
Когда горе-парикмахер закончила свою работу, Милли была очень довольна результатом, однако радость ее не длилась долго. На следующий день волосы девушки выглядели спутанными и покрыты «странной липучкой». Она пыталась расчесать их, чтобы они приняли нормальный вид, однако они начали отваливаться – в итоге у нее в руках осталось 15 наращенных прядей, которые оторвались вместе с ее собственными локонами.
К счастью, Милли удалось быстро записаться в ближайший салон красоты, где ей объяснили, в чем проблема: оказалось, что ее сестра применила неправильный клей, кроме того, при таком типе наращивания она вообще не должна была его использовать. Из-за чего за 2 месяца до свадьбы девушке пришлось коротко постричься – из-за этого происшествия с ней случилась истерика.
После того, как Милли пришла в себя, ей пришлось заказать дорогой парик за 1300 долларов, потому что ее волосы просто не успели бы отрасти до нужной длины. Молодая женщина пыталась получить эту сумму с двоюродной сестры, но получила отказ, хоть и признала свою ошибку.
История, которая была опубликована на онлайн-форуме Reddit, вызвала жаркие обсуждения. Кузина Милли написала в комментарии, что не думает, что должна платить за парик, так как «следовала инструкциям при наращивании и серьезно не понимает, что пошло не так» – она всего лишь хотела помочь сестре, а теперь почему-то должна «выложить сумасшедшие деньги за парик». Однако пользователи были единодушны, выражая свое мнение: «Заплатите за этот проклятый парик. Это 100% ваша вина. Вы не только переоценили свои навыки, но и не удосужились пройти надлежащую подготовку к такой серьезной процедуре, из-за чего испортили волосы сестры и сделали это прямо перед ее свадьбой», – написал один из них. Другой поддержал: «Если у вас в арсенале есть только «просмотренные уроки», вы не берете за свою работу 600 долларов и не делаете свадебные прически. Так что вы должны своей сестре минимум 600 баксов плюс стоимость посещения салона, где исправили то, что вы натворили».
Фото: vostock-photo
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