Девушка была вынуждена выходить замуж в парике, после того как сестра-парикмахер испортила ей волосы

Когда горе-парикмахер закончила свою работу, Милли была очень довольна результатом, однако радость ее не длилась долго. На следующий день волосы девушки выглядели спутанными и покрыты «странной липучкой». Она пыталась расчесать их, чтобы они приняли нормальный вид, однако они начали отваливаться – в итоге у нее в руках осталось 15 наращенных прядей, которые оторвались вместе с ее собственными локонами.

К счастью, Милли удалось быстро записаться в ближайший салон красоты, где ей объяснили, в чем проблема: оказалось, что ее сестра применила неправильный клей, кроме того, при таком типе наращивания она вообще не должна была его использовать. Из-за чего за 2 месяца до свадьбы девушке пришлось коротко постричься – из-за этого происшествия с ней случилась истерика.

После того, как Милли пришла в себя, ей пришлось заказать дорогой парик за 1300 долларов, потому что ее волосы просто не успели бы отрасти до нужной длины. Молодая женщина пыталась получить эту сумму с двоюродной сестры, но получила отказ, хоть и признала свою ошибку.

История, которая была опубликована на онлайн-форуме Reddit, вызвала жаркие обсуждения. Кузина Милли написала в комментарии, что не думает, что должна платить за парик, так как «следовала инструкциям при наращивании и серьезно не понимает, что пошло не так» – она всего лишь хотела помочь сестре, а теперь почему-то должна «выложить сумасшедшие деньги за парик». Однако пользователи были единодушны, выражая свое мнение: «Заплатите за этот проклятый парик. Это 100% ваша вина. Вы не только переоценили свои навыки, но и не удосужились пройти надлежащую подготовку к такой серьезной процедуре, из-за чего испортили волосы сестры и сделали это прямо перед ее свадьбой», – написал один из них. Другой поддержал: «Если у вас в арсенале есть только «просмотренные уроки», вы не берете за свою работу 600 долларов и не делаете свадебные прически. Так что вы должны своей сестре минимум 600 баксов плюс стоимость посещения салона, где исправили то, что вы натворили».

Фото: vostock-photo

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