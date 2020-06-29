Девушка бросила работу официанткой, стала бикини-моделью и разбогатела

Тиган говорит, что в своем микроблоге размещает исключительно фотографии в купальниках и иногда с креативных фотосессий, в то время как на платформе чаще всего появляется высокохудожественное ню, потому что там это можно делать без опасения быть заблокированной. Девушка уже полгода активно зарабатывает на платформе: для доступа к ее профилю подписчики платят 9 фунтов в месяц, а за более откровенные снимки можно получить за дополнительную плату. «Люди думают, что на OnlyFans размещают только пошлый контент. Но я делюсь в первую очередь закулисьем своих фотосессий в нижнем белье, роликами, отснятыми во время модельных съемок. Это одна из лучших вещей, которыми я когда-либо занималась», — пояснила австралийка, которая входит в число топовых инфлюенсеров сети.

О работе официанткой Тиган сегодня вспоминать не любит, считая ту работу «абсолютным дном». Девушка признается, что с детства мечтала быть моделью, но в агентстве ей отказали из-за низкого роста, однако сейчас она надеется, что все же сможет стать профессионалом в этой сфере.

Фото: Instagram teagankayee

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