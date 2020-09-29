Девушка-«белый дракон» решила перевоплотиться в королеву вампиров и нарастила себе клыки
Фото: Instagram ambs_luke09
25-летняя австралийка, известная своей любовью к татуировкам и бодимодификациям, сама рассказала о новом преображении в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, она долго не могла придумать еще один способ выделиться из толпы, ведь на ее теле уже практически не осталось места для новых перманентных рисунков, грудь уже увеличена, и не один раз, язык раздвоен, лицо и интимные части тела украшает пирсинг и даже белки глаз окрашены в голубой цвет, но страсть к изменениям себя не утихает. По этой причине Эмбер и сделала на заказ вампирские клыки, которые идеально «наращиваются» на ее зубы и делают похожей на фантастического персонажа.
Модель заявила, что ей очень нравится, каким получился новый образ, потому она решила временно переименовать себя в «королеву вампиров». Ее пост быстро стал невероятно популярны, многие поклонники Люк сошлись во мнении, что новый аксессуар, да еще и в паре с дизайнерскими грилзами, смотрятся потрясающе. «Выглядит просто великолепно, Эмбер!», «Я уже люблю их», «Вонзите свои новые зубки мне в шею в любое время!», «Укусите меня, умоляю», – написали они в комментариях.
Напомним, что свои первые татуировки австралийка сделала в подростковом возрасте в рамках борьбы с диагностированной депрессией. Роспись тела стала для нее своего рода терапией. После того как Эмбер впервые попала в кресло тату-мастера, поняла, что пропала – за 9 лет она возвращалась к нему не одну сотню раз, а заодно сделала несколько пластических операций и бодимодификаций. Чем больше девушка изменялась, тем более комфортно чувствовала себя в собственном теле. В одном из интервью она сказала, что на татуировки потратила около 28 тысяч фунтов стерлингов (почти 3 миллиона рублей по текущему курсу ЦБ): «Когда я называю эту сумму маме, она начинает плакать, но я ни о чем не жалею», – пояснила она.
Фото: Instagram ambs_luke09
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