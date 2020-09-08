Девушка-«белый дракон» рассказала, во сколько ей обошлось покрыть татуировками все тело

Как передает британский онлайн-портал The Sun, чтобы продемонстрировать, что ее тело действительно почти полностью покрыто перманентными рисунками, девушка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram новым селфи, где отчетливо виден коллаж из замысловатых тату, представляющих собой портреты, надписи, растительные и геометрические узоры, а также мандала на лбу. Люк призналась, что, чтобы добиться подобного преображения, у нее ушло несколько лет и 30 тысяч фунтов стерлингов (больше 3 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). А самым запоминающимся опытом стало окрашивание белков глаз: «Я даже не могу описать вам, на что были похожи эти чувства. Я испытала настоящий экстаз, когда чернила проникли в глаз – будто татуировщик протер мне белки осколками стекла. Просто незабываемо». У Эмбер огромное количество поклонников по всему миру, и свою популярность она успешно монетизирует, потому уверена, что потраченные на роспись тела деньги были потрачены не зря. Более того, она уже не раз повторяла, что не намерена останавливаться и хочет полностью забить кожу однотонными чернилами, чтобы поверх сделать новые, на сей раз светлые рисунки.

Фото: Instagram ambs_luke09

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