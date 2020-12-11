Девушка-«белый дракон» придумала новый способ освободить место для татуировок

Любопытно отметить, что практически сразу после того, как сделала новый рисунок, Люк предстала перед судом по серьезному обвинению в распространении наркотиков. На данный момент адвокаты добились отсрочки приговора до проверки психического состояния их подзащитной – в подростковом возрасте у девушки была диагностирована клиническая депрессия, а некоторое время она и вовсе провела в клинике с подозрением на шизофрению. Однако обвинения очень серьезны, и если «белого дракона» признают виновной, ей грозит тюремный срок.

Фото: Instagram ambs_luke09

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