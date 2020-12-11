Девушка-«белый дракон» придумала новый способ освободить место для татуировок
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, популярная блогерша, которая сама себя называет «белым драконом с голубыми глазами», придумала изобретательный способ получить еще больше татуировок. Она побрила часть головы, чтобы над ухом мастер ей набил змею. Своим новым достижением Люк похвасталась в микроблоге в социальной сети Instagram. «Сегодня избавилась от волос, чтобы завести на теле новую змейку. Многие думают, что я мечтаю стать драконом, но нет… я люблю рептилий и хочу перевоплотиться в одну из них», – написала она в своем новом посте.
За считанные часы пост набрал больше 4 тысяч лайков и сотни комментариев. Некоторые из подписчиков блогерши призвали ее вообще избавиться от волос. «Не могу дождаться, когда вы побреете всю голову и сделаете на ней татуировку», «Ты изумительно красиво раскрасила свое тело», «Обожаю тебя! Такие чудесные татуировки», «Змея выглядит потрясающе!» – написали они.
Любопытно отметить, что практически сразу после того, как сделала новый рисунок, Люк предстала перед судом по серьезному обвинению в распространении наркотиков. На данный момент адвокаты добились отсрочки приговора до проверки психического состояния их подзащитной – в подростковом возрасте у девушки была диагностирована клиническая депрессия, а некоторое время она и вовсе провела в клинике с подозрением на шизофрению. Однако обвинения очень серьезны, и если «белого дракона» признают виновной, ей грозит тюремный срок.
Фото: Instagram ambs_luke09
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