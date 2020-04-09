Девушка-«белый дракон» пожаловалась на отсутствие на теле места для новых татуировок
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Фото: Instagram
По словам 24-летней австралийки, которые приводит британский онлайн-портал Daily Star, сегодня на ее теле более 100 рисунков, которые целиком покрывают ее тело – здесь и портреты, и цветочные и ориентальные орнаменты в разных стилях, черепа, животные, различные фразы. Не осталось без татуировок и ее лицо, которое покрывают геометрические узоры, каллиграфические надписи и кавычки. На своей странице в социальной сети Instagram Эмбер пожаловалась поклонникам, что у нее практически закончилась кожа для новых рисунков: «Сейчас я превратилась всего лишь в одну сплошную татуировку», – подписала она откровенную фотографию, которая должна была продемонстрировать свою правоту.
Однако Эмбер считает, что модификация ее тела еще далека от завершения, потому она решила «затемнить» оставшиеся свободными участки кожи черными чернилами, чтобы впоследствии заново покрыть все тело белыми татуировками. Не останавливает девушку даже то, что эта процедура считается крайне болезненной. Также она планирует лечь под нож хирурга в этом году, правда пока не раскрывает, что именно хочет исправить при помощи пластики. Благодаря своей экстравагантной внешности Эмбер стала очень популярна в Сети: у нее множество поклонников в социальных сетях, которые восхищаются тем, как она выглядит: «Вы буквально живое произведение искусства», «Когда я вырасту, хочу быть похожим на тебя», «Эти красивые большие татуировки будто сама природа нарисовала на твоей коже» – это лишь немногие восторженных комментариев, которые они оставили под ее последним постом.
Фото: Instagram
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