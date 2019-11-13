Девушка 24 года страдала от ужасающей экземы и исцелилась, просто перестав лечить ее

И тогда британка решила отказаться от любых препаратов, справедливо решив, что у нее уже развилась зависимость от стероидов. После отмены препаратов состояние ее кожи начало быстро ухудшаться: «Я не могла спать ночью из-за постоянного зуда и усилившегося потоотделения, каждый вечер с меня буквально ссыпались слои кожи и моему парню приходилось постоянно пылесосить квартиру и кровать, после того как я спала на ней». По словам Холли, под шелушащейся кожей не было обновленной здоровой, только поврежденная и сочащаяся желтой жидкостью. Девушка не могла нормально принимать душ, так ей было больно, она уже больше не могла заботиться о себе и вынуждена была уехать к родителям. Экзема покрывала 95% ее тела, нарушилась работа надпочечников из-за зависимости от синтетических стероидов.

Холли месяцами не выходила из дома и больше не узнавала свое отражение в зеркале. Тогда она отказалась от увлажняющих кремов, сократила количество приемов душа до одного или двух раз в неделю, снизила все физические нагрузки и стала пить меньше воды. Через несколько недель ее состояние заметно улучшилось, ушли покраснения, кожа перестала сочиться и раны начали заживать.

«Я не хочу утверждать, что окончательно избавилась от болезни, но я нашла способ контролировать свое состояние, и этот метод идет вразрез с любыми советами, которые мне давали врачи, – заявляет она. – Сегодня стероиды раздаются, как конфеты, с небольшой инструкцией, как их правильно использовать и когда нужно остановиться».

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!