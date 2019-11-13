passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Девушка 24 года страдала от ужасающей экземы и исцелилась, просто перестав лечить ее

Британке Холли Блум диагностировали экзему в возрасте всего двух недель от роду, и с тех пор она жила в постоянных муках.

Девушка призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что в возрасте 5 лет ее болезнь обострилась настолько, что врачи были вынуждены ее госпитализировать и завернуть в бинты, чтобы она не расцарапывала сама себя. С ранних лет она вынуждена была принимать стероиды, но экзема продолжала прогрессировать. И только после 24 лет напряженной борьбы Холли нашла способ облегчить свое состояние – она просто отказалась от лечения.

«Я боролась с экземой всю жизнь и в возрасте 5 лет меня положили в больницу, завернув в стероидные повязки и постоянно давая антибиотики и пероральные стероиды. Я помню, как просыпалась каждую ночь и чесалась, пока мои бинты не сползали с меня. Моя кожа никогда особенно хорошо не реагировала на такие препараты, она становилась красной и горела», – поясняет девушка.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото: Instagram

По ее словам, болезнь на время утихла в подростковом возрасте, тогда у нее были лишь небольшие пятна экземы, а сама кожа была очень сухой, но по сравнению с предыдущими годами это было не так страшно. Однако ремиссия не продлилась долго: стресс, экзамены, учеба, работа вызывали рецидивы, и каждый раз она шла к врачу, который назначал ей увлажняющие кремы и стероиды.

Летом 2017 года Холли стало совсем плохо: сыпь, сначала появлявшаяся в основном на спине, распространилась по всему телу, рукам и лицу. Девушка была в постоянной агонии, так как ее кожа зудела, горела, ей стало больно принимать душ. Затем дерма начала трескаться, сочиться жидкостью и шелушиться. К зиме следующего года 70% ее тела было покрыто экземой, а антибиотики и стероиды просто перестали помогать, как и новые методы лечения.

И тогда британка решила отказаться от любых препаратов, справедливо решив, что у нее уже развилась зависимость от стероидов. После отмены препаратов состояние ее кожи начало быстро ухудшаться: «Я не могла спать ночью из-за постоянного зуда и усилившегося потоотделения, каждый вечер с меня буквально ссыпались слои кожи и моему парню приходилось постоянно пылесосить квартиру и кровать, после того как я спала на ней». По словам Холли, под шелушащейся кожей не было обновленной здоровой, только поврежденная и сочащаяся желтой жидкостью. Девушка не могла нормально принимать душ, так ей было больно, она уже больше не могла заботиться о себе и вынуждена была уехать к родителям. Экзема покрывала 95% ее тела, нарушилась работа надпочечников из-за зависимости от синтетических стероидов.

Холли месяцами не выходила из дома и больше не узнавала свое отражение в зеркале. Тогда она отказалась от увлажняющих кремов, сократила количество приемов душа до одного или двух раз в неделю, снизила все физические нагрузки и стала пить меньше воды. Через несколько недель ее состояние заметно улучшилось, ушли покраснения, кожа перестала сочиться и раны начали заживать.

«Я не хочу утверждать, что окончательно избавилась от болезни, но я нашла способ контролировать свое состояние, и этот метод идет вразрез с любыми советами, которые мне давали врачи, – заявляет она. – Сегодня стероиды раздаются, как конфеты, с небольшой инструкцией, как их правильно использовать и когда нужно остановиться».

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!