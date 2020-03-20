Девушка в течение 2 лет не выходила на улицу из-за чудовищного акне
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Фото: Instagram
Девушка призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что так устала от этой ситуации, что даже решилась на лечение акне препаратом со множеством побочных эффектов, среди которых – кровотечения из носа, депрессия и сильные мигрени. По ее мнению, все, что угодно, было лучше, чем постоянные комментарии людей, которые считали своим долгом сообщить ей, что она «уродка», что «надо чаще умываться» и что ее лицо «похоже на пиццу». Из-за этого она целых 2 года не выходила из дома. Лекарство помогло Кэти справиться с акне, но после него остались сильные шрамы на щеках и подбородке, что не повысило уверенность девушки в себе. «Я ненавижу смотреть на себя в зеркало, потому что сразу представляю, что обо мне думают окружающие. Моя кожа такая ужасная – неровная, с пятнами, это каждый раз напоминаем мне о том, как сильно я пострадала от прыщей». Девушка признается, что тратит больше часа ежедневно, что скрыть их и до сих пор ненавидит выходить из дома, потому что люди на улице буду разглядывать ее.
«Однажды молодой человек подошел ко мне на улице и, считая, что это будет очень благородно, сказал мне, что я красивая, но добавил, что молодые парни, скорее всего не захотят знакомиться со мной из-за моих шрамов», – рассказала Кэти и добавила, что едва дождалась, когда он уйдет и расплакалась. Главная мечта девушки – вернуть коже красоту и гладкость, ради этого она готова на все. Она уже сделала курс лазерной микродермабразии и продолжает искать варианты, как решить эту проблему. Неуверенность Кэти столь высока, что в течение 8 месяцев отношений она не позволяла своему парню увидеть ее без макияжа. «Он говорил и говорил мне, что я красивая, но я думала, что он меня бросит, как только увидит без косметики. Я тратила много времени, чтобы замазать шрамы, использовала только стойкие тональные основы и даже спала с косметикой. А когда просыпалась, первым делом проверяла, как плохо выглядит моя кожа и при необходимости припудривала ее», – пояснила она.
Несмотря на то, что состояние кожи Кэти улучшилось, она по-прежнему не любит выходить из дома и делает это только в случае крайней необходимости. В отпуск она также не ездит, потому что солнце может вызвать рецидив акне, единственной ее отдушиной стали молодой человек и социальные сети, где она делится своими проблемами с людьми, которые оказались в похожей ситуации. «Я просто хочу иметь гладкую кожу, как у моих друзей. Чтобы мне вновь, как в детстве, начали говорить, что я красивая. Надеюсь, что, когда этот миг настанет, я вновь буду чувствовать себя хорошо».
Фото: pixabay, Instagram
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