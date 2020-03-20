Девушка в течение 2 лет не выходила на улицу из-за чудовищного акне

«Однажды молодой человек подошел ко мне на улице и, считая, что это будет очень благородно, сказал мне, что я красивая, но добавил, что молодые парни, скорее всего не захотят знакомиться со мной из-за моих шрамов», – рассказала Кэти и добавила, что едва дождалась, когда он уйдет и расплакалась. Главная мечта девушки – вернуть коже красоту и гладкость, ради этого она готова на все. Она уже сделала курс лазерной микродермабразии и продолжает искать варианты, как решить эту проблему. Неуверенность Кэти столь высока, что в течение 8 месяцев отношений она не позволяла своему парню увидеть ее без макияжа. «Он говорил и говорил мне, что я красивая, но я думала, что он меня бросит, как только увидит без косметики. Я тратила много времени, чтобы замазать шрамы, использовала только стойкие тональные основы и даже спала с косметикой. А когда просыпалась, первым делом проверяла, как плохо выглядит моя кожа и при необходимости припудривала ее», – пояснила она.

Несмотря на то, что состояние кожи Кэти улучшилось, она по-прежнему не любит выходить из дома и делает это только в случае крайней необходимости. В отпуск она также не ездит, потому что солнце может вызвать рецидив акне, единственной ее отдушиной стали молодой человек и социальные сети, где она делится своими проблемами с людьми, которые оказались в похожей ситуации. «Я просто хочу иметь гладкую кожу, как у моих друзей. Чтобы мне вновь, как в детстве, начали говорить, что я красивая. Надеюсь, что, когда этот миг настанет, я вновь буду чувствовать себя хорошо».

Фото: pixabay, Instagram

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