Девушка 2 года ежедневно красит кожу в синий цвет, чтобы быть похожей на инопланетянку

Молодая женщина признается, что как только поняла, кто она такая, ей сразу же захотелось выделиться из толпы. Для этого она решила начать красить кожу: «Я покупаю дешевый веганский пищевой краситель, наношу на кожу сначала белую основу, а затем синий пигмент, чтобы он выглядел более пигментированным. Я делаю так уже 2 года подряд почти каждый день. Я просто только в таком виде чувствую себя комфортно», – пояснила Лорай, добавив, что пока не придумала, как ей стать перманентно бирюзовой. Девушка признается, что, если выглядит по-другому и не носит необычную одежду, чувствует себя не в своей тарелке. Она знает, что не все люди понимают, почему она так экспериментирует со своей внешностью, но не считает нужным объяснять всем подряд, что она инопланетянка. Однако британка не оставляет надежд, что когда-нибудь все же найдет друзей, которые смогут разделить ее интересы. «Я понимаю, что синей быть не совсем нормально и что привлекаю много внимания окружающих. Я периодически ловлю на себе недоуменные взгляды людей, но меня это не смущает», – пояснила она.

Фото: Instagram lhouraii

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