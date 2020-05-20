Девочка родилась с густыми, стоящими дыбом волосами и была названа в Сети малышкой Рапунцель

Сейчас Габи – настоящая знаменитость в родном городе София, на ее странице в социальной сети instagram тысячи поклонников со всего мира, которые также признают, что девочка необычайно похожа на темноволосую и темноглазую копию принцессы Рапунцель. Деница пояснила: «Когда Габи родилась и я ее впервые увидела, была под сильным впечатлением. Ивона, моя старшая дочь, постоянно спрашивала меня, когда же на свет появится сестренка, потому что хотела поиграть с ее волосами. Я была в шоке от того, что ее мечта буквально воплотилась в прекрасную реальность – моя малышка будто вышла из сказки. Более того, даже медсестры родильного отделения признались, что никогда в жизни не видели таких длинных волос у новорожденных».

Известной девочка стала после фотосессии, результаты которой гордая мама выложила на своей странице в Facebook. После публикации фотографий Деницу буквально завалили положительными комментариями и сравнениями малышки со сказочными персонажами. В итоге женщина сдалась и завела дочке отдельный профиль в Instagram, где делится ее снимками. Теперь, когда девочка выходит с мамой на прогулку, люди часто оборачиваются ей вслед и улыбаются. «Габи нравится быть в центре внимания – кроме своих длинных волос она очаровывает людей еще и своей широкой, теплой улыбкой».

Фото: Instagram

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