Девочка приняла ванну с цветной солью и стала выглядеть, «как пришелец»

Вскоре после начала водных процедур Керри услышала зов дочери из ванной и подошла к ней: «Я распахнула дверь ванной и чуть не лишилась дара речи, – поясняет она. – Моя дочь стояла в ванне, руки держала над головой и истерически смеялась. Мой драгоценный ребенок стал изумрудно-зеленого цвета и приговаривал: «Смотри, мама! Я пришелец!» Окрасилась, кстати, не только девочка, но и вода, и ванна, и большая часть стены. Женщина описывает увиденное не просто как «взрыв цвета», а как будто «Невероятный Халк лег в их ванну и растаял». Австралийка призналась, что смогла отмыть комнату, но в швах между плиткой остались изумрудные блики. Дочке, хоть и не без труда, также удалось вернуть «первоначальный окрас».