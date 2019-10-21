Девочка приняла ванну с цветной солью и стала выглядеть, «как пришелец»
Керри Саквилл, мать подростка, призналась австралийскому онлайн-порталу News.com.au, что просто хотела хорошо провести время с дочкой во время ее каникул. Их утро началось с похода по магазинам, где женщина приобрела ей пару леггинсов и несколько батареек, а затем они наткнулись на комплект «сделай сам», в котором предлагалось изготовить «бомбу» для ванной цвета единорога, подходящий для детей от 8 лет и старше. Мать и дочь решили, что это будет их «идеальный выходной» и купили его.
Фото: facebook
Сразу по возвращении домой они приступили к сборке своего творения, весь процесс – от начала изготовления «бомбы» до уборки рабочего места – занял у них примерно 2 часа. Кстати, уборка уже насторожила женщину, так как и стол, и руки, и пол, и даже волосы ее дочери стали зелеными и с трудом отмывались. Но после тяжелой работы девочка жаждала испытать, что у них получилось, потому наполнила ванну, бросила туда их совместное творение и радостно забралась туда сама.
Вскоре после начала водных процедур Керри услышала зов дочери из ванной и подошла к ней: «Я распахнула дверь ванной и чуть не лишилась дара речи, – поясняет она. – Моя дочь стояла в ванне, руки держала над головой и истерически смеялась. Мой драгоценный ребенок стал изумрудно-зеленого цвета и приговаривал: «Смотри, мама! Я пришелец!» Окрасилась, кстати, не только девочка, но и вода, и ванна, и большая часть стены. Женщина описывает увиденное не просто как «взрыв цвета», а как будто «Невероятный Халк лег в их ванну и растаял». Австралийка призналась, что смогла отмыть комнату, но в швах между плиткой остались изумрудные блики. Дочке, хоть и не без труда, также удалось вернуть «первоначальный окрас».
Керри обратилась с жалобой в магазин, его представители обещали решить проблему напрямую с заказчиком в кратчайшие сроки.
Фото: vostock-photo, facebook
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