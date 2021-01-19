Девочка из-за редкого заболевания родилась с седыми волосами
Фото: instagram.com/talytayoussef
Малышка появилась на свет с пегой — генетическим заболеванием, при котором участки кожи или волос выглядят светлее, чем обычно. Это связано с недостатком меланоцитов — клеток, вырабатывающих меланин. Заболевание передается от поколения к поколению, с разноцветными волосами появились на свет мама девочки Талита Юсеф Азиз Виейра, ее дедушка, тетя и двоюродные братья.
Родители девочки, на голове которой среди темных прядей выделяется одна белая, учат ребенка с малых лет принимать себя. Талита надеется, что Майя будет только еще сильнее влюбляться в белые волосы по мере их роста.
Фото: instagram.com/talytayoussef
Сама Талита не сразу поняла свои особенности. «В юношестве я осознала, что уникальна и особенна. Я хочу подать этот пример Майе. Люди всегда останавливают нас на улице, чтобы сказать, какая она красивая», — призналась мать. Несмотря на то, что малышка еще плохо разговаривает, она замечает, что похожа на героинь фильмов и мультиков с цветными волосами.
«С тех пор как я начала публиковать фотографии Майи в социальных сетях, люди сравнивали ее со Стервеллой Де Виль из фильма "101 далматинец", Разбойником из картины "Люди Икс" и Анной из "Холодного сердца". Именно тогда я подумала, что устрою фотосессию с этими персонажами. Я хочу, чтобы у Майи были веселые воспоминания о том, как она выглядит. Хочу, чтобы она считала себя супергероем», — призналась Талита.
Фото: Instagram/@talytayoussef
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