Девочка из-за редкого заболевания родилась с седыми волосами

Сама Талита не сразу поняла свои особенности. «В юношестве я осознала, что уникальна и особенна. Я хочу подать этот пример Майе. Люди всегда останавливают нас на улице, чтобы сказать, какая она красивая», — призналась мать. Несмотря на то, что малышка еще плохо разговаривает, она замечает, что похожа на героинь фильмов и мультиков с цветными волосами.

«С тех пор как я начала публиковать фотографии Майи в социальных сетях, люди сравнивали ее со Стервеллой Де Виль из фильма "101 далматинец", Разбойником из картины "Люди Икс" и Анной из "Холодного сердца". Именно тогда я подумала, что устрою фотосессию с этими персонажами. Я хочу, чтобы у Майи были веселые воспоминания о том, как она выглядит. Хочу, чтобы она считала себя супергероем», — призналась Талита.