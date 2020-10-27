Девочка была изуродована после того, как на ее голове загорелся шампунь от вшей
Фото: instagram.com/aleemaxali
Подросток из Брэдфорда, штат Йоркшир, решила избавиться от вшей, которые у нее появились во время обучения в колледже. Она вернулась домой на каникулы и попросила у матери совета. Та рекомендовала дочери вымыть волосы шампунем от вшей. Алима так и поступила. Она нанесла на голову средство, а чтобы занять себя пока оно действует, решила вынести мусор.
Подросток не знала, что средство от вшей легко воспламеняется. Девушка прошла мимо плиты, когда ее мать готовила. Ее голова в миг воспламенилась. В результате ужасного происшествия 16-летняя девушка получила ожоги третьей степени и была изуродована.
Пройдя лечение в детской больнице Бирмингема, Алима отправилась в благотворительный фонд, чтобы найти поддержку, был открыт сбор для лечения пострадавшей.
«Я надеюсь собрать деньги на операцию на носу и губах», - уточнила она и поведала свою историю. В комментариях пользователи поддержали девушку и призвали не сдаваться. «Я так горжусь тем, насколько вы храбры и уверены в себе. Мы молимся за вас, чтобы бог вас защитил»», - написал один из них.
Фото: Instagram / @aleemaxali, pixabay.com
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