Девочка была изуродована после того, как на ее голове загорелся шампунь от вшей

Подросток из Брэдфорда, штат Йоркшир, решила избавиться от вшей, которые у нее появились во время обучения в колледже. Она вернулась домой на каникулы и попросила у матери совета. Та рекомендовала дочери вымыть волосы шампунем от вшей. Алима так и поступила. Она нанесла на голову средство, а чтобы занять себя пока оно действует, решила вынести мусор.

Подросток не знала, что средство от вшей легко воспламеняется. Девушка прошла мимо плиты, когда ее мать готовила. Ее голова в миг воспламенилась. В результате ужасного происшествия 16-летняя девушка получила ожоги третьей степени и была изуродована.