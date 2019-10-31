Девочка без ведома родителей сделала инъекционную коррекцию носа и лишилась зрения
Как передает онлайн-портал AsiaOne со ссылкой на вьетнамские СМИ, девочка была недовольна формой своего носа, потому очень хотела сделать пластическую операцию. Но врачи эстетической медицины в серьезных клиниках любой страны не берутся работать с детьми или подростками без письменного согласия на хирургическое вмешательство. То же самое относится и к профессиональным косметологам, которые никогда не возьмут на себя такую ответственность.
Однако девочка была очень упорна с своем желании переделать нос, потому отправилась на спа-курорт, где согласились провести ей инъекционную блефаропластику препаратами гиалуроновой кислоты без ведома родителей. Владельца заведения не остановило даже то, что у подростка не было всей суммы, необходимой для оплаты коррекции носа (2 миллиона донгов или 5500 рублей).
Девочка призналась, что не планировала пойти на процедуру, когда узнала ее, стоимость, но предложение владельца предоставить ей рассрочку решило дело. Однако в процессе блефаропластики что-то пошло не так: уже через 30 минут после введения препарата пациентку начало тошнить, у нее началась ужасная головная боль, которая отдавала в глаза. Заметив, что у нее начало ухудшаться зрение, девочка позвонила родителям, которые отвезли ее в больницу. Там выяснилось, что гиалуроновая кислота попала в сосуд и заблокировала его, тем самым лишив сетчатку кислорода и вызвав слепоту. На ее лбу и носу также появились признаки некроза тканей.
По словам лечащего врача девочки Тана Тронга Туи, сейчас она проходит лечение осложнений, вызванных некомпетентностью людей, проводивших ей процедуру, однако он считает, что зрение в правом глазу уже вряд ли восстановится.
Фото: vostock-photo
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