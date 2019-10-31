Девочка без ведома родителей сделала инъекционную коррекцию носа и лишилась зрения

Как передает онлайн-портал AsiaOne со ссылкой на вьетнамские СМИ, девочка была недовольна формой своего носа, потому очень хотела сделать пластическую операцию. Но врачи эстетической медицины в серьезных клиниках любой страны не берутся работать с детьми или подростками без письменного согласия на хирургическое вмешательство. То же самое относится и к профессиональным косметологам, которые никогда не возьмут на себя такую ответственность.

Однако девочка была очень упорна с своем желании переделать нос, потому отправилась на спа-курорт, где согласились провести ей инъекционную блефаропластику препаратами гиалуроновой кислоты без ведома родителей. Владельца заведения не остановило даже то, что у подростка не было всей суммы, необходимой для оплаты коррекции носа (2 миллиона донгов или 5500 рублей).