Эвелина Бледанс и ее сын Семен сейчас отдыхают на Бали, и актриса регулярно делится с интернет-пользователями яркими снимками в купальниках.

Как и многие женщины, Эвелина Бледанс старается брать с собой в отпуск несколько купальников, чтобы сфотографироваться в каждом из них. Отдых на Бали не стал исключением — актриса ежедневно радует подписчиков новыми снимками в бикини.

Сегодня Эвелина выложила еще одно фото в откровенном белом бикини, в котором ее пышная грудь предстала во всей красе. Звезда позировала на фоне огромных каменных статуй и с юмором подписала кадр: «Девчонки с огоньком. Ешь. Молись. Люби».

Поклонники Бледанс пришли в восторг от секси-снимка и осыпали любимицу комплиментами: «На самом деле просто огонь!», «Идеальная фигура, прям обзавидуешься», «Вам есть чем хвастаться, и это отлично». А вам понравилось новое фото Эвелины Бледанс в бикини?

Фото: Instagram