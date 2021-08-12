Детский шампунь для умывания и другие секреты молодости супермодели Хайди Клум

Однако это всего лишь догадки, так как Хайди Клум просто заботится о своей коже. Об этом сообщает издание Women's Health. В ее арсенале различные средства: пилинги, скрабы, лосьоны, увлажняющие кремы и так далее.

Между тем любимый продукт супермодели — детский шампунь, так как, по ее мнению, состав средства самый щадящий и он бережно смывает все загрязнения. «Я использую его для умывания лица и снятия макияжа», — поделилась Хайди. После перечисленных процедур звезда наносит увлажняющий крем, а перед сном использует сыворотку.

Кроме того, знаменитость не позволяет себе ложиться спать с макияжем, а, как известно, такая привычка вредит вашей коже.