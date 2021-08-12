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Детский шампунь для умывания и другие секреты молодости супермодели Хайди Клум

На сегодняшний день всемирно известной немецкой супермодели Хайди Клум 48 лет. Конечно, многие удивляются тому, что у знаменитости четверо детей, поскольку ее фигура идеальна. При этом стоит отметить и потрясающую кожу на лице, она выглядит сияющей и увлажненной. Существуют предположения о секретах красоты героини материала, которые пеняют все на удачные гены или косметологические процедуры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум, 19 мая 2021 года

Фото: Globallook

Однако это всего лишь догадки, так как Хайди Клум просто заботится о своей коже. Об этом сообщает издание Women's Health. В ее арсенале различные средства: пилинги, скрабы, лосьоны, увлажняющие кремы и так далее.

Между тем любимый продукт супермодели — детский шампунь, так как, по ее мнению, состав средства самый щадящий и он бережно смывает все загрязнения. «Я использую его для умывания лица и снятия макияжа», — поделилась Хайди. После перечисленных процедур звезда наносит увлажняющий крем, а перед сном использует сыворотку.

Кроме того, знаменитость не позволяет себе ложиться спать с макияжем, а, как известно, такая привычка вредит вашей коже.

Фото: Globallook

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