«Детская попка вместо лица»: Юлия Высоцкая высказалась о современных стандартах красоты и возрасте

Внешность Юлии Высоцкой вполне можно назвать классической. Сходство актрисы с Грейс Келли увековечил режиссер фильма «Глянец», в котором ее героиня волей случая стала одной из охотниц за богатыми мужчинами. Для того, чтобы добиться своих целей, такие женщины часто подстраиваются под чужие вкусы. Супруга режиссера Андрея Кончаловского уверена, во всем нужно соблюдать меру: «Надо стараться быть в форме, но не поддаваться панике и истерике в погоне за baby's ass. Не думаю, что детская попка вместо лица может кого-то украсить и в 20 лет, и в 50».

«Нам всем очень хочется нравиться. Мужчины хотят, чтобы мы их любили-обожали, женщины хотят, чтобы кто-то у них был. Чтобы у женщины была защита, ей нужно найти своего партнера, а для этого нужно быть привлекательной. Только тогда будет возможность выбрать того, кто тебя устроит. Так развивается цивилизация. Мне, если честно, кажется, что сейчас все уже рождаются с такими губами, носами, бровями и нарощенными ресницами. Но и это тоже пройдет, будет новая мода», — сказала она в интервью для газеты «Известия».