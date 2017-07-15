«Детская попка вместо лица»: Юлия Высоцкая высказалась о современных стандартах красоты и возрасте

Внешность Юлии Высоцкой вполне можно назвать классической. Сходство актрисы с Грейс Келли увековечил режиссер фильма «Глянец», в котором ее героиня волей случая стала одной из охотниц за богатыми мужчинами. Для того, чтобы добиться своих целей, такие женщины часто подстраиваются под чужие вкусы. Супруга режиссера Андрея Кончаловского уверена, во всем нужно соблюдать меру: «Надо стараться быть в форме, но не поддаваться панике и истерике в погоне за baby's ass. Не думаю, что детская попка вместо лица может кого-то украсить и в 20 лет, и в 50».
«Нам всем очень хочется нравиться. Мужчины хотят, чтобы мы их любили-обожали, женщины хотят, чтобы кто-то у них был. Чтобы у женщины была защита, ей нужно найти своего партнера, а для этого нужно быть привлекательной. Только тогда будет возможность выбрать того, кто тебя устроит. Так развивается цивилизация. Мне, если честно, кажется, что сейчас все уже рождаются с такими губами, носами, бровями и нарощенными ресницами. Но и это тоже пройдет, будет новая мода», — сказала она в интервью для газеты «Известия».
Несмотря на некоторый скепсис, сквозящий в ее словах, актриса допускает, что модификации, к которым прибегают светские львицы, — не просто мода. «На это есть спрос. Мужчины по этой части довольно примитивные создания, они не особенно внимательно разбираются в деталях — надутые губы или настоящие. На примитивном животном уровне пухлые губы и пышные формы означают фертильность, а мужчина западает на фертильную женщину. Эта проблема биологически-социальная, так что не стоит по этому поводу охать», — пояснила она.
Так же часто на эксперименты решаются женщины, которых не устраивают естественные изменения, происходящие с их лицами: «Возраст — это приятие всего, не только морщин. Но женщинам оно дается сложнее, особенно в современном мире. <...> Сегодня очень жестко обозначена позиция — все должны быть молодыми».
Но далеко не всегда пластические операции приносят женщинам настоящее счастье. «Я думаю, что выиграют те, кто развивает мозги. Если рассуждать о том, у кого жизнь может сложиться интереснее, безоговорочную победу все равно одержат люди, занимающиеся самореализацией. Те, кто стремится развивать свой интеллект, находятся на принципиально другом уровне», — подчеркнула Юлия.
А вы согласны?
Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress, instagram