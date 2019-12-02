«Дешевый» блонд и шуба-чебурашка: Олеся Судзиловская удивила поклонников резкой сменой имиджа
45-летняя Олеся Судзиловская предстала в необычном образе.
«В роли женщины с низкой социальной ответственностью в фильме "Скелет" режиссера Оксаны Михеевой, проданном вчера за 2000000 рублей на аукционе в поддержку фондов, занимающихся благотворительной деятельностью и в помощь тем, кому она сейчас так необходима! Поздравляю всю свою команду! Фотография с благотворительного вечера с участницами съемок фильма», — пояснила актриса.
«Ой! Мамочки..», «Олесенька, как всегда, — прелесть», «Олеся ты супер», «Красавица», — обсуждают удивленные подписчицы.
Фото и видео: instagram
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