«Дешевый» блонд и шуба-чебурашка: Олеся Судзиловская удивила поклонников резкой сменой имиджа

«В роли женщины с низкой социальной ответственностью в фильме "Скелет" режиссера Оксаны Михеевой, проданном вчера за 2000000 рублей на аукционе в поддержку фондов, занимающихся благотворительной деятельностью и в помощь тем, кому она сейчас так необходима! Поздравляю всю свою команду! Фотография с благотворительного вечера с участницами съемок фильма», — пояснила актриса.