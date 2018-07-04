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«Дерзко-женственная»: абсолютно обнаженную Екатерину Вилкову сравнили с Шэрон Стоун

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Екатерины Вилковой

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В Сети обсуждают «постельное» фото 33-летней Екатерины Вилковой.

Такой Екатерину Вилкову поклонники, пожалуй, еще не видели. Актриса опубликовала очень откровенное «постельное» фото, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков ее блога.

«Ну, понеслась....», — написала она, добавив хештеги #яжмать и #наночьглядя.

«Вауууууу!!!», «Ты красивая очень мать», «Ничосси!!!», «Что ж что мать) не женщина что ли? ))», «Госпади,аааааааааааа какой секс», «Сильно горячо», «Осподи, так похожа на Шрон Стоун, какая то дерзко-женственная», «Ооох шикарная! Просто шедевр», «Ты как Баунти райское наслаждение на земле», «Хрупкая...ранимая...взгляд пронзает, аж до мурашек!», «Клевая, здорово,когда мама двоих детей выглядит так круто!!!», — обсуждают подписчики.

Фото: instagram

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