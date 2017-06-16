Пикантный снимок появился в блоге певицы

Солистка группы A’Studio Кети Топурия любит провоцировать подписчиков. На странице певицы в Instagram часто появляются снимки в откровенных нарядах. Сегодняшний пост не стал исключением — певица сделала селфи практически без одежды.

Многие фолловеры певицы отмечают, что после рождения дочки Кети стала выглядеть лучше, чем до беременности. Идеальная фигура позволяет певице не только выбирать соблазнительные наряды для выступлений, но и участвовать в модельных фотосессиях.