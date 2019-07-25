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Дерзкий взгляд, черные губы, ошейник с заклепками: 36-летняя Анна Седокова изменилась до неузнаваемости для новой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова с кудряшками

Фото: Instagram Анны Седоковой
Многодетная мама Анна Седокова примерила панк-образ.

Непослушные локоны, пухлые губы, роскошный бюст — именно такой привыкли видеть Анну Седокову поклонники. Но певица может быть совершенно другой.

«Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай. Masterpiece by @dvelichko», — прокомментировала звезда кадр из новой фотосессии.

«Афигеть», «Так прикольно», «Воу воу🔥💕🔥 Это просто потрясающе», «Просто космос», «Неожиданный образ, классно выглядишь», «Вызывайте пожарных тут кто то зажег не по детски», «Огнище!!!!!», «Какая же ты красотка! Невозможная просто», «Вы просто богиня всего на свете. Нет слов», «Все к лицу», «Ого! Какая дерзкая», «Необычно, но очень круто», «Губки четкие», «Ань, вам все идет! Любая одежда, любая прическа, любой мэйк», — пишут восхищенные подписчики.

«Не узнала сразу», «Я подумала сначала что это Кэти Топуриа», «Не идет этот образ вообще. Самый крутой, это когда кудряшки и просто подкрашены реснички и губы», «Верните нашу любимую милую нежную Анечку», — комментируют те, кому образ «не зашел».

А как оценили бы этот образ вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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