Актриса и начинающая певица прошлась по красной дорожке в смелом наряде

Настасья Самбурская не боится экспериментировать с собственной внешностью и периодически доказывает это, демонстрируя новые образы поклонникам. Так, накануне актриса появилась на красной дорожке открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в очень дерзком и весьма странном наряде: черный комбинезон с пайетками, прозрачные ботильоны в тон и крупные серьги-кольца.

Необычный образ актрисы вызвал бурю обсуждения в Сети. Многие подписчики сравнили Настасью с женщиной-кошкой, некоторые обвинили ее в пародии на западных красавиц: «Жалкая пародия на Беллу Хадид», «Женщина-кошка!», «Госпожа из борделя.», «Ужасная», «Не умеют наши звездульки одеваться», «Перебарщивает с прикидами».