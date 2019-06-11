Дерзкая стрижка, открытые плечи и брекеты: 30-летняя Паулина Андреева появилась на обложке журнала в необычном образе

Обложку и несколько разворотов июльского номера журнала Glamour украсит съемка с Паулиной Андреевой. Автором снимков стал известный «глянцевый» фотограф Данил Головкин. Образ 30-летней актрисы — дерзкая стрижка, открытые плечи и брекеты — удивил некоторых ее поклонников.