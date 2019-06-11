Дерзкая стрижка, открытые плечи и брекеты: 30-летняя Паулина Андреева появилась на обложке журнала в необычном образе

Обложку и несколько разворотов июльского номера журнала Glamour украсит съемка с Паулиной Андреевой. Автором снимков стал известный «глянцевый» фотограф Данил Головкин. Образ 30-летней актрисы — дерзкая стрижка, открытые плечи и брекеты — удивил некоторых ее поклонников.
«Красота, стиль, достоинство», «Как похожа на жульет бинош», «Роскошь невиданная», «Боже, храни Паулину Андрееву», «Давно ждала Вас на обложке», «Не читаю гламур...но теперь точно куплю...красота», — обсуждают поклонники.
«Какая нестандартная обложка, хорошая идея», «Это брекеты настоящие интересно», — гадают они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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