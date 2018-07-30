Дерзкая стрижка, модные очки и короткая рубашка: 49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

Анжелика Варум считается одной из самых привлекательных певиц в российском шоу-бизнесе, и кто скажет, что ей уже почти 50? Звезде можно дать никак не больше 25-ти лет. Она еще раз доказала это, выложив несколько снимков с прошедшего на днях фестиваля «Жара» в Баку.