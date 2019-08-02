Дерзкая стрижка и завораживающее мини: 51-летняя Селин Дион стала стильной брюнеткой на съемке для глянца

Американский Harper's BAZAAR выпустил специальный выпуск Icons, звездой которого стала 51-летняя Селин Дион. На съемке, которой руководил модный фотограф Марио Сорренти, певица изменилась до неузнаваемости, примерив спортивное пальто-oversize Balenciaga и короткий парик черного цвета. Дизайнеры немного перестарались с обработкой кадра для обложки, из-за чего звезда стала напоминать Викторию Бекхэм, что и отметили подписчики страницы журнала в Instagram.