Дерматологи предупредили, что гель-лак может быть опасен для здоровья

О преимуществах маникюра с долговременным покрытием известно уже давно, как минимум гель-лак быстро высыхает и держится гораздо дольше традиционных лаков для ногтей. Тем не менее исследований о том, насколько безопасен такой маникюр, очень немного. Осложняется их проведение еще и тем, что техники нанесения его могут довольно сильно отличаться в зависимости от салона, так как до сих пор нет единого стандарта. Однако, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, риск заработать рак кожи и преждевременное старение более чем реален, потому что ультрафиолетовая лампа – непременный атрибут для сушки гель-лака, без которого они не затвердевают (или делают это очень медленно).

Все данные о факторах, провоцирующих рак кожи, основаны на изучении солнечной энергии, однако известно и то, что лампы для сушки гель-лака излучают аналогичные UVA-лучи, которые и провоцируют ускоренное старение и рак кожи. Специалисты отмечают, что уровень излучения в них, конечно, ниже, чем у солнца, но и наши руки располагаются гораздо ближе к источнику, и происходит это гораздо чаще, иногда даже раз в две недели.

Специалисты утверждают, что при выборе между обычным лаком и гель-лаком обязательно нужно учитывать генетическую предрасположенность к гиперпигментации и онкологии. А также не забывать о том, что прием некоторых видов антибиотиков и других лекарств делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, а значит, вероятность возникновения проблем увеличивается.

Однако, по заявлениям врачей-дерматологов, риск можно снизить, если принять меры предосторожности, в частности, по возможности пользоваться средствами с SPF и не делать маникюр с гель-лаком чаще одного раза в месяц.