logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дерматологи предупредили, что гель-лак может быть опасен для здоровья

Американские врачи-дерматологи заявляют, что гель-лак, который так любят миллионы женщин, может привести к целому комплексу проблем со здоровьем, начиная от инфекций и истончения ногтевой пластины до преждевременного старения кожи рук и рака.

О преимуществах маникюра с долговременным покрытием известно уже давно, как минимум гель-лак быстро высыхает и держится гораздо дольше традиционных лаков для ногтей. Тем не менее исследований о том, насколько безопасен такой маникюр, очень немного. Осложняется их проведение еще и тем, что техники нанесения его могут довольно сильно отличаться в зависимости от салона, так как до сих пор нет единого стандарта. Однако, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, риск заработать рак кожи и преждевременное старение более чем реален, потому что ультрафиолетовая лампа – непременный атрибут для сушки гель-лака, без которого они не затвердевают (или делают это очень медленно).

Все данные о факторах, провоцирующих рак кожи, основаны на изучении солнечной энергии, однако известно и то, что лампы для сушки гель-лака излучают аналогичные UVA-лучи, которые и провоцируют ускоренное старение и рак кожи. Специалисты отмечают, что уровень излучения в них, конечно, ниже, чем у солнца, но и наши руки располагаются гораздо ближе к источнику, и происходит это гораздо чаще, иногда даже раз в две недели.

Специалисты утверждают, что при выборе между обычным лаком и гель-лаком обязательно нужно учитывать генетическую предрасположенность к гиперпигментации и онкологии. А также не забывать о том, что прием некоторых видов антибиотиков и других лекарств делают кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, а значит, вероятность возникновения проблем увеличивается.

Однако, по заявлениям врачей-дерматологов, риск можно снизить, если принять меры предосторожности, в частности, по возможности пользоваться средствами с SPF и не делать маникюр с гель-лаком чаще одного раза в месяц.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту